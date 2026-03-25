依托咪酯成去年青少年最常吸食毒品　警辦全新互動劇場宣揚禁毒

警務處今日（25日）舉辦全新劇目《迷之馬戲團 - 互動禁毒劇場》的校長體驗場，向近300名慈善機構及辦學團體代表、校長、教師和高年級小學生傳遞禁毒信息，進一步提升大眾對防範依托咪酯等新興毒品的警覺性。



警務處處長周一鳴致辭時表示，依托咪酯已成為2025年整體及青少年最常吸食的毒品。自依托咪酯於去年2月被列為毒品後，警隊截至去年底錄得911宗涉及依托咪酯的案件，共拘捕1,134人，包括205名青少年。



警務處3月25日舉辦全新劇目《迷之馬戲團 - 互動禁毒劇場》的校長體驗場。（警方提供）

周一鳴指，警務處在過往3年共舉辦超過120場互動禁毒劇場，以生動有趣、寓教於樂的方式，向超過1.8萬名高小學生傳遞禁毒信息，助他們建立正確的價值觀和堅定的拒毒決心。

警務處處長周一鳴致辭時表示，依托咪酯已成為2025年整體及青少年最常吸食的毒品。（警方提供）

警務處今年特意籌劃全新劇目，探討青少年如何於網上平台誤墮毒品陷阱，讓同學們在互動的過程中，學懂識破毒犯的糖衣陷阱，掌握拒絕的技巧，同時建立數碼素養，加強於網上世界自我保護的能力。

本年度，警務處獲得仁愛堂贊助30場互動禁毒劇場的演出，令到總場數達到破紀錄的60場。除此而外，警務處亦會與仁愛堂以及仁愛堂蔡黃玲玲教育基金，攜手推出「禁毒教育計劃」，以互動禁毒劇場為核心，結合延伸課程及創作活動，加深學生對毒品禍害的認識，幫助學生建立健康、正向的生活態度。

校長體驗場亦為毒品調查科今年「反大麻及反依托咪酯月2026」的首個大型宣傳活動。《迷之馬戲團 - 互動禁毒劇場》現正在不同小學進行演出。學校如欲了解詳情或安排演出，可電郵至ip-sip-int-1e-nb@police.gov.hk，與毒品調查科聯絡。