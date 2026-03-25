天水圍襲擊案｜23歲仔被4人圍毆多處受傷　兩男涉傷人落網

早前網上流傳一段懷疑襲擊影片，片中一名青年疑因眼神問題，在天水圍公園遭4名男子襲擊，青年多處受傷流血痛苦低頭，地下遺有一灘鮮血，但仍繼續被人推撞。帖主向《香港01》透露，事主飲酒期間與人口角捱打，警方接報後，將案件交由元朗警區刑事調查隊第一隊跟進。



今日（25日）警方回覆《香港01》查詢表示，3月18日接獲一名男子報案，指早前於天瑞路一公園內被4名男子襲擊。23歲事主頭部、手部及胸口受傷，其後自行前往醫院求醫。警方經初步調查後，人員昨日（24日）及今日（25日）採取行動，在天水圍區以涉嫌「傷人」，拘捕一名19歲及一名22歲男子，他們現正被扣留調查，行動仍在進行中。



3月18日凌晨，23歲事主在天水圍公園被人襲擊，血流一地。（threads@tinusy_）

「關我X事呀？冇人理你呀！」網上流傳的5秒片段可見，一名男子坐在花槽石壆，被數名男子圍住，他低下頭、右手掌披血，地下亦有一灘血迹，狀甚痛苦；施襲者仍然對他推撞、指罵。另一張圖片，則見到事主與另一男子倒在地上，另外有兩名男子圍觀。發帖者向《香港01》表示，事主飲酒期間與人口角捱打；帖文另附上懷疑施襲者的相片。

消息稱，事主因眼神問題與涉案4人爭執，其後遇襲，包括被人以滑板打頭，其面部、前額、右耳及胸部均受傷，右拇指骨折。