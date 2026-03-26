屯門市廣場企跳︱夫照料病妻不堪壓力　二人同尋短　女兒獲悉報案

屯門市廣場昨晚（25日）一對夫婦在3樓一間日式餐廳外懷疑企圖跳樓，其中一名男子情緒激動、一度跨出欄杆，幸遭保安及途人及時制服，二人送院治理。消息指，71歲女事主患有嚴重糖尿病和柏金遜症，74歲陳翁每天會帶妻子到日間護理服務中心讓中心職員照顧。昨日護理中心職員致電陳翁指妻子出現頭虱，需要待完全康復過後方能返回護理中心，陳翁接過妻子後，二人同到屯門市廣場，並透過手提電話傳送語音訊息告知女兒他們行蹤，透露照料妻子承受巨大壓力，二人打算一同自殺尋短。女兒立即報案，警員接報到場後，最終成功將二人帶回安全地方。



據知，閉路電視片段顯示女事主曾嘗試爬越商場的玻璃欄杆，由3樓跳落地面，但由於其身體情況不佳而未能成功。陳翁亦同樣嘗試爬過商場的玻璃欄杆，但由途人阻止。



網上圖片可見，有大批消防、救護及警員到場施援。（FB／屯門友）

一對夫婦在屯門市廣場企圖跳樓，大批保安趕至制止。（FB／屯門友）

事件發生於昨日傍晚約6時半，屯門市廣場3樓一間日式餐廳對開，有一對夫婦懷疑企圖跳樓輕生，其中一名男子更一度跨出欄杆，險象環生，驚動多名途人報案。幸夫婦均及時被制服，由趕至的救援人員送往屯門醫院治理。

網上圖片可見，現場有大量商場保安制止兩人，其後有警察、消防員及救護員均到場施援。有網民目擊當時情況，指涉事男子突然情緒激動，右腳跨出圍欄，大批保安見狀後反應迅速將其制服。

救援人員接報到場，兩人清醒被送往屯門醫院治理。警方於現場沒有檢獲遺書。警方經初步調查，案件暫列「協助及教唆他人自殺」，暫未有人被捕。案件交由屯門警區刑事調查隊跟進。

屯門市廣場一對夫婦企圖跳樓，有商場保安即時制止。（FB／安定邨 Spirits Battle New Version）

有消防員到場施援。（FB／安定邨 Spirits Battle New Version）

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