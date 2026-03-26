有片︱大埔回收場起火傳爆炸聲　冒烈焰濃煙　6人燒傷1消防不適

今日（26日）早上11時，大埔鳳園路及汀角路交界，一個回收工場發生火警，火勢衝天，一度傳出爆炸聲，驚動多人報案。消防派出兩條喉及兩隊煙帽隊到場撲救，滅火機械人亦出動，最終中午12時37分將火救熄；附近一帶疏散約300人。從網上影片可見，現場火光熊熊，濃濃黑煙席捲半空。



火警中，共有6人受傷，包括一名姓黃（64歲）男職員、一名35歲巴基斯籍男職員、一名姓李（58歲）男送貨員，他們3人均身體多處燒傷，清醒被送往沙田威爾斯親王醫院。另外，一名姓秦（43歲）女職員及一名姓游（61歲）回收場男顧客，同樣多處燒傷，連同一名手部燒傷的姓馬（46歲）女職員，3人自行前往那打素醫院求醫。



火警中，亦有一名消防員頭暈不適，被送往那打素醫院；一名姓洪（59歲）女子則輕傷受驚，拒絕送院。傷者中，李男情況危殆；馬女則已經出院。



一名男工二級燒傷，他手及面部均敷上敷料送院治理。

警方及消防經初步調查，懷疑有人不小心及不安全地處理小型噴霧氣瓶引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成份。

消防處滅火期間，一度提醒如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定。

一名非華裔男子同樣受傷，左手及左腳經包紮送院。

現場一名女子報稱受傷，經救護人員檢查後，她拒絕送院，自行離開。（翁鈺輝攝）

現場火光熊熊。（大埔友，最新情報/Njjar Chan）

大埔鳳園路及汀角路交界，一個回收工場發生火警，至少一名男工人燒傷。（王譯揚攝）

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運輸署中午12時宣布，因火警，汀角路（往大尾篤方向）近鳳園路的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

大埔回收場起火。（Cook Tsui大埔 TAI PO）