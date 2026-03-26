有片︱大埔回收場起火傳爆炸聲　火光熊熊冒濃煙　6人受傷

今日（26日）早上11時，大埔鳳園路及汀角路交界，一個回收工場發生火警，火勢衝天，一度傳出爆炸聲，驚動多人報案。消防派出兩條喉及兩隊煙帽隊到場撲救，滅火機械人亦出動。工人紛紛逃生，附近一帶疏散約100人。火警中至少有6人受傷，當中一名年約62歲男子三級燒傷、一名58歲男工人二級燒傷、另一名35歲非華裔男子同都受傷，3人全被送往威爾斯親王醫院治理；另外有1男2女（43至61歲）同告燒傷，被送往大埔那打素醫院治理，當中一名43歲女子全身燒傷。從網上影片可見，現場火光熊熊，濃濃黑煙席捲半空。



消防處表示今日上午11時01分接獲報告，指大埔鳳園路附近一個回收場發生火警。消防人員正進行滅火行動。如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定。



一名男工二級燒傷，他手及面部均敷上敷料送院治理。

一名非華裔男子同樣受傷，左手及左腳經包紮送院。

現場一名女子報稱受傷，經救護人員檢查後，她拒絕送院，自行離開。（翁鈺輝攝）

據了解，火警中至少6人受傷送院，1人在現場經救護人員檢查後自行離開。6名傷者其中包括一名年約62歲黃姓男子三級燒傷、一名58歲李姓男工人二級燒傷、一名35歲非華裔男子同受傷，3人全被送往威爾斯親王醫院治理；另外，一名43歲女子全身燒傷、一名46歲馬姓女子手燒傷，以及一名61歲男子分別頭和手腳燒傷，他們則送往大埔那打素醫院治理。

現場火光熊熊。（大埔友，最新情報/Njjar Chan）

大埔鳳園路及汀角路交界，一個回收工場發生火警，至少一名男工人燒傷。（王譯揚攝）

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大埔回收場起火。（Cook Tsui大埔 TAI PO）