海關機場拘27歲曼谷抵港女旅客　行李藏16.5公斤大麻花值$340萬

香港海關昨日（25日）在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件，檢獲約16.5公斤懷疑大麻花，估計市值約340萬元。一名27歲女旅客昨日從泰國曼谷飛抵本港。海關人員清關時，在她的寄艙行李箱內檢獲該批懷疑大麻花，遂把她拘捕。該名被捕人士已被控一項販運危險藥物罪，於明日（27日）在西九龍裁判法院提堂。



香港海關拘捕一名27歲女旅客，涉嫌販毒。（海關提供圖片）

海關檢獲約16.5公斤懷疑大麻花，估計市值約340萬元。（海關提供圖片）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。