梅窩地盤工銀礦灣嬉水後摘野莓觸電亡　機電署調查酒店路燈柱燈帶

一名57歲男子與女同事昨日（25日）休假，在梅窩租住度假屋過夜，在銀礦灣泳灘嬉水後，晚上8時許返回度假屋的路上伸手摘樹上的野莓時，懷疑嬉水後身體仍然濕透，加上手部觸碰到樹旁度假村的路燈桿後觸電昏迷，送往梅窩診所搶救後不治。



機電署人員與警員今日（26日）到場，調查男子入住的海景渡假樂園一個電箱。該個電箱接駁電線，懷疑供電予前往沙灘一條路的8盞燈柱及燈帶。3名相信是死者親友的男女在場協助調查。果樹主人周先生向記者表示，家園種有桑椹樹、人蔘果及大樹菠蘿等，不時有遊人摘去，「由佢啦，佢問我我都摘畀佢㗎，有咩所謂啫，又唔係攞嚟賣。」他未有目擊事發經過，指涉事電燈屬於酒店，安裝至少兩年，着記者小心不要觸碰，免生危險。



梅窩一名男子觸電亡，機電署人員與警員今日（26日）到場，調查男子入住的海景渡假樂園一個電箱。該個電箱接駁電線，懷疑供電予前往沙灘一條路的8盞燈柱及燈帶。（黃學潤攝）

「我女見到有差佬，聽到幾句話電到人，唔知咩事。」果樹主人周先生事發時已經入睡，清晨起床從街坊口中得知有人疑摘他種植的桑子電死，被問到涉事燈柱及燈帶誰屬，周先生斬釘截鐵稱：「酒店囉！（整咗）好耐，起碼兩三年。」着記者小心不要觸碰，免生危險。

周先生種有芒果樹、人蔘果、桑子、大樹菠蘿、木瓜和檸檬等植物，不時有遊人摘去，「由佢啦，佢問我我都摘畀佢㗎，有咩所謂啫，又唔係攞嚟賣。」

果樹主人周先生事發時已經入睡，清晨起床從街坊口中得知有人疑摘他種植的桑子電死，被問到涉事燈柱及燈帶誰屬，周先生斬釘截鐵稱：「酒店囉！（整咗）好耐，起碼兩三年。」（黃學潤攝）

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現場所見酒店對出有條路直通沙灘，長約100呎。途中有約8盞燈，從酒店電箱拉電出去，每支燈距離7至8呎，中間有一些燈帶串連，由鋼索固定。網上圖片可見燈帶晚上會亮起黃、紅、綠燈，指引途人來往沙灘及酒店。

事發時男死者與女友人從沙灘經小路返回酒店，路經至第三支燈柱時，見到有棵桑椹樹，於是燈柱之間的燈帶，懷疑觸電暈倒，送院後死亡。機電署人員與警員今日（26日）到場，調查男子入住的海景渡假樂園一個電箱。該個電箱接駁電線，懷疑供電予前往沙灘一條路的8盞燈柱及燈帶。3名相信是死者親友的男女在場協助調查。

機電署人員與警員今日（26日）到場，調查男子入住的海景渡假樂園一個電箱。該個電箱接駁電線，懷疑供電予通電往沙灘一條路的8盞燈柱及燈帶。（黃學潤攝）

事主姓陳（57歲），任職地盤工人，在梅窩市區一個地盤工作。據了解死者與52歲女同事昨日休假，因此相約於梅窩一度假屋過夜。晚上8時二人於銀礦灣泳灘嬉水後返回度假屋的路上，發現路燈旁的一棵樹上有一些野莓。死者於是伸手嘗試去採摘該些野莓，當時死者身體於嬉水過後仍然濕透，當死者嘗試採摘野莓時死者的手觸碰到樹旁度假村的路燈桿，身體突然僵硬彷彿遭電擊一樣。

女同事目擊事發過程，立即用腳將死者推離樹旁，惟死者倒地沒有反應，因而報案。死者被送到梅窩診所急救，最終不治。案件列作「有人暈倒-送院時死亡」跟進，警方正了解事件是否涉及「觸電」引致。