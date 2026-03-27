警破九龍城賣淫集團拘32人　包括6業主租客涉懶理警告信放任賣淫

九龍城警區近日採取代號「壯盛」（STRONGHOLD）的大規模執法行動，聯同入境事務處打擊區內非法色情活動，成功瓦解一個操控泰國及內地女子賣淫的犯罪團伙，並首次針對無視警方警告、繼續將單位租予賣淫集團的「頑固」業主採取拘捕行動。兩日行動中，全港共拘捕32人，包括團伙骨幹、業主、租客及性工作者。其中一名頭目戶口有可疑交易，相信有高達100萬港元的懷疑犯罪得益流入。



九龍城警區近日採取代號「壯盛」（STRONGHOLD）的大規模執法行動，聯同入境事務處打擊區內非法色情活動，成功瓦解一個操控泰國及內地女子賣淫的犯罪團伙。

九龍城警區行動主任總督察譚振忠表示，警方一直高度關注九龍城及土瓜灣一帶的非法色情活動。這些活動大多以「一樓一鳳」模式，隱藏於區內的「三無大廈」經營。此類非法色情場所除了違反法例，亦因為非常貼近民居，對附近社區造成滋擾。

警方經深入調查後，鎖定一個活躍於區內的犯罪團伙。該團伙手法極具組織性，先利用唐樓單位改建成多個細小的劏房，再透過微信（WeChat）等社交軟件，招攬持有旅遊證件的內地及泰國女子來港從事非法性工作。團伙不僅安排她們的住宿及工作場所，更以「拆帳」形式從中抽取利潤，剝削性工作者以獲取非法利益。

涉案的6名業主及租客明知單位被用作賣淫，卻在收到警告後依然故我，無視法紀，涉嫌「准許處所用作賣淫」罪名被拘捕。（警方圖片）

六業主租客被捕 漠視警告信 放任非法勾當

譚振忠指出，過去一年警方曾多次向相關單位的業主及租客發出警告信，明確要求他們不得容許名下單位用作非法色情活動。然而，部分業主漠視警告，扮作不知情，對單位內的非法勾當採取放任態度。

九龍城警區特別職務隊第二隊主管督察盧凱文補充指，警方在近期的行動中發現，涉案的6名業主及租客明知單位被用作賣淫，卻在收到警告後依然故我，無視法紀。警方遂以涉嫌「准許處所用作賣淫」罪名將他們拘捕。

團伙頭目戶口1年間有100萬懷疑犯罪得益流入

調查顯示，涉案團伙自2025年中開始運作，操控約7個位於九龍城的單位，並將其劏成20間「一樓一」房間。團伙分工明確，兩名頭目負責招攬及聯絡內地或外籍女子，另外兩名成員則負責上樓收錢、添置用品及打點日常運作，4人涉嫌「管理賣淫場所」以及「倚靠他人賣淫為生」被捕。

警方在財富調查中發現，其中一名本地男子頭目的銀行戶口，過去一年收入、支出、以及交易數目異常，相信有高達100萬港元的懷疑犯罪得益流入。警方隨即以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）將其拘捕，並即時凍結相關戶口。

本周四及周五（25至26日）一連兩日的行動中，警方與入境處人員搜查全港多個地點，拘捕22名非法性工作者（24至57歲），涉嫌「違反逗留條件」。其餘被捕的10名本地人，包括4名骨幹成員及6名業主租客，共5男5女，年齡介乎30至73歲，部分人具有黑社會背景。所有被捕人正被扣留調查，警方表示行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

九龍城警區行動主任譚振忠總督察（左）及九龍城警區特別職務隊第二隊主管盧凱文督察（右）交代案情。

警方重申，絕不容忍操控女性從事色情活動並從中剝削的行為。他形容這類行為無論在法理或道德層面上，均為社會所不能接受。警方將持續進行打擊行動，並會循財富調查方向追查、凍結及充公有關犯罪收益。

警方提醒，物業持有人有責任確保其物業不被用作非法用途，否則必須承擔刑事責任。