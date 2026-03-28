華富邨單位疑燒雜物起火冒濃煙　外牆熏黑　消防架雲梯救援

今日（28日）上午11時02分，華富(一)邨華美樓一個單位起火及冒煙，但單位無人在內，住戶及保安見狀報警求助。消防及救援人員到場，消防出動一條喉及煙帽隊灌救。涉事單位懷疑雜物遭點燃肇禍，消防於11時21分將火救熄，居民自行疏散，暫時未有受傷報告。



現場可見，單位外牆熏黑，消防員分別進入單位及架起雲梯查看情況。消息指，涉事單位位於12樓。

單位外牆熏黑。（黃偉民攝）

單位外牆燒至焦黑，消防在單位內調查。（黃偉民攝）

當區區議員張偉楠形容，最初見到起火單位晾曬的衣物燒著，期間單位不斷有濃煙湧出，火舌更一度跌落樓下，而且不時傳出類似爆破的聲響，但聲音不算太大，難以判斷是否發生爆炸。幸好事發時起火單位內並無人。張續指，有熱心街坊到涉事大廈拍門提醒走火警，又協助居民疏散走火警。有兩名較年長的伯伯由街坊攙扶安全落樓。

而火警發生約兩三分鐘後，消防車已到達現時，並開始進入大廈撲救，再過兩三分鐵起火單位有沙石噴出，應該是消防正在救火，其後火勢已大部分被撲熄，僅餘少許火舌。事後消防升起雲梯視察涉事單位，並在單位內部射水降溫及調查。張指，由起火至撲熄的時間非常短，影響未如想像中大。

單位冒出濃煙。（南區區議員張偉楠Facebook 影片截圖）

消防到場。（南區區議員張偉楠Facebook 影片截圖）