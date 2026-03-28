荃灣楊屋道商廈65歲男工從長梯跌下　昏迷送院　留醫一日不治

周四（26日）荃灣楊屋道88號一商業大廈，一名65歲姓伍男裝修工人拆除百葉窗期間，從一把3米長梯離地約1.9米位置墮下，頭、手受傷，昏迷不醒，其後被送往瑪嘉烈醫院搶救，延至翌日（27日）下午2時45分被證實不治。



荃灣楊屋道88號一商業大廈，一名裝修工人由長梯跌下，昏迷送院。（翁鈺輝攝）

周四（26日）早上9時18分，警方接報指，荃灣楊屋道88號一商業大廈，一名男工人由約一把梯跌下，頭、手受傷，昏迷不醒。救援人員接報到場，將姓伍（65歲）傷者送往瑪嘉烈醫院搶救，情況危殆。

據了解，事主為裝修工人，拆除百葉窗期間，從一把3米長梯離地約1.9米位置墮下。警方將案件列作「工業意外—有人受傷」跟進。

警方到場調查。（翁鈺輝攝）

工業傷亡權益會指，傷者為65歲冷氣技工，在工作期間於梯上墮下，昏迷送院治理。工權會表示對意外感難過，職員已趕抵醫院跟進及接觸家屬。

工權會提到，綜合其記錄過去三年內，至少發生5宗從梯上墮下嚴重意外，造成4死1重。工權會重申，所有梯具僅適合作為上落通道，切勿以「A字梯」或「直梯」等作為工作平台。僱主必須為員工提供符合安全標準的工作台，例如梯台及流動式工作台，並確保員工在進行離地工作時有安全帽可供配戴，以保障安全。