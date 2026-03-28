荃灣眾安大廈火｜姊弟攜龜逃生　老夫婦濕毛巾揞口鼻：濃煙焫喉呀

荃灣眾安大廈今日（28日）傍晚近7時，有兩個高層單位起火冒出濃煙，更一度傳出爆炸聲。消防趕至架起雲梯將火救熄。據報兩樓層居民需疏散，幸無人受傷。



有長者憶述當時室外濃煙密佈，須以濕毛巾遮掩口鼻摸黑落樓，走廊更「伸手唔見五指」；亦有居民帶同寵物貓及龜逃生。有受訪居民指未有聽到火警鐘響。



荃灣沙咀道297至313號眾安大廈失火，消防趕至架起雲梯射水灌救。（梁偉權攝）

住12樓的楊姓夫婦表示，毗鄰單位起火，惟起初煙不多，加上他們居於高層，故打算留在家中。隨後再看走廊已濃煙密佈，「收尾再一睇，嘩濃煙焫喉呀，我門口濕晒，個消防員話『你快啲走！』」楊太指當時「濛查查，嚇到腳軟」，楊先生亦說「啲煙谷埋嚟犀利呢，伸手唔見五指。」兩人唯有用濕毛巾揞住口鼻，摸黑行樓梯逃生。據楊太了解，起火單位由去年年尾開始裝修，至今未有人入住。

同住12樓的陳姓姊弟表示，起初聞到異味，開大門發現走廊有人指示疏散，故攜上飼養兩年的愛龜「睏睏」逃生。陳姊指，走廊有少許煙，惟未有聽到火警鐘響。

案發於今日（28日）傍晚約6時51分，警方接獲多個報案，指荃灣沙咀道297至313號眾安大廈失火，一度傳出爆炸聲。消防奉召到場，動用一隊搜救隊灌救，於約7時33分將火撲熄。據報，大廈內有兩個單位起火，兩樓層居民需疏散，初步無人受傷。

現場可見，涉事高層單位火光熊熊，伴有濃煙冒出；消防趕至架起雲梯射水灌救。

荃灣沙咀道297至313號眾安大廈失火，消防趕至架起雲梯射水灌救。（梁偉權攝）