太子道西客貨車連撞3車　再剷行人路撞牆釀4傷

今日（29日）上午8時34分，警方接報，一輛私家車、一輛旅遊巴及一輛輕型貨車因應交通情況於何文田太子道西269-271號停下，另外一輛輕型貨車則沿太子道西行駛，當駛至上址時，懷疑收掣不及撞向前方3車，其後再撞向一花槽，繼而剷上行人路。



意外中，私家車姓曾（51歲）司機及其姓陳（46歲）妻子、16歲女兒分別受輕傷；另外黃（29歲）輕貨司機則頭、口及頸受傷，全部傷者清醒被送往伊利沙伯醫院治理。姓賴（55歲）旅遊巴司機及姓李（47歲）輕貨司機則沒有受傷。



有傷者頭部受傷。（馬耀文攝）

現場消息指，一輛客貨車及七人車在太子道西行期間突然失控相撞，客貨車撞到七人車後失控剷上行人路撞牆，而尾隨的巴士及貨車亦因收掣不及與七人車發生輕微碰撞。

現場可見，其中一輛客貨車撞向太子閣2期的圍牆，車頭凹陷，擋風玻璃爆裂，車牌飛脫，碎片散落一地。七人車亦嚴重損毀，車門整個飛脫。一名傷者頭部受傷由救護員包紥送上救護車，客貨車司機面部受傷，由救護員攙扶步出車外。

七人車司機面部受傷。（鄭嘉惠攝）

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