班納山現懷疑仿製手槍9發子彈　重案組跟進　淨山義工：有啲重量

有淨山團隊義工今早（29日）在港島黃竹坑班納山清理垃圾期間，於香港仔水塘附近拾獲一把懷疑手槍，槍身沾滿泥土、被膠紙綑綁。義工未能確認真偽，但該手槍有歷史感且「有啲重量」，恐為真槍害怕「走火」，遂小心翼翼地用鉗撿起，其後報警。警方初步懷疑為仿製手槍，亦發現9發懷疑子彈，交由西區警區重案組第二隊跟進。



涉事懷疑手槍沾滿泥土，被膠紙綑綁。（threads／the_night_spyder）

義工鄭先生（Raymond）表示，每個星期日都會集結義工團，登山執垃圾清潔。今早9時許，一行17人由黃竹坑站出發，10時許途經班納山近香港仔水塘下方一行山徑時，發現涉事手槍。手槍沾滿泥土、被膠紙綑綁；槍炳位置的膠紙則被打開，鄭先生懷疑早前已經有人發現。

當他們撿起手槍後，發現它「有啲重量」，懷疑是真槍。由於未能確定真偽，大家均認為「槍頭千祈唔好指向對方」，並用鉗小心翼翼地將手槍撿起查看，「因為怕走火，所以當佢（手槍）好似古董咁，用鉗執起。」眾人即時報警處理，鄭先生其後亦協助錄取口供後。他稱，以往未曾發現過槍械，但曾數次發現子彈。

鄭先生（黑帽）表示，每個星期日都會集結義工團到山上執垃圾清潔，曾數次發現子彈；圖為3月1日淨山情況。（香港01記者攝)

警方表示，今日（29日）早上10時14分，接獲行山人士報案，指在班納山一引水道發現一支仿製手槍。警員接報到場，經初步調查，發現該懷疑手槍及9發懷疑子彈，並檢走作進一步檢驗。案件列作「仿製槍械及彈藥發現」，交由西區警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。

涉事手槍沾滿泥土，被膠紙綑綁。（threads／the_night_spyder）