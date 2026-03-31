青馬大橋兩死車禍│49歲龍運巴士車長　涉危險駕駛致他人死亡被捕

青馬大橋昨晚（30日）發生嚴重車禍，造成兩人死亡。事發於周一晚上11時許，一輛龍運E32A路線巴士，沿青馬大橋慢線往機場方向行駛，於橋面時突然撞及前方一輛停在慢線之故障的士。涉事的士被撞至打「白鴿轉」調頭，車尾及車身嚴重損毀。66歲姓馮的士男司機、及37歲姓郭男乘客，被困在車內昏迷，要由消防協助救出。救護員到場將傷者送院，惟兩人延至今日（31日）凌晨時分證實不治。此外，巴士上一名66歲姓蘇女乘客亦受傷，送院時清醒。



警方將案件列作「致命交通意外」跟進。經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」罪名，將49歲姓戴巴士男車長拘捕。

巴士撞向的士，的士車尾嚴重變型。(陳永武攝)

因上述交通意外，較早前上址中慢線封閉，並開放青嶼幹線下層往機場。運輸署於今日凌晨宣布，較早前因交通意外而封閉的青馬大橋往機場方向、 近馬灣的中線及慢線現已解封,而青嶼幹線下層往機場方向則已關閉。

巴士撞向的士，的士車尾嚴重變型。(陳永武攝)

晚上11時16分，一名49歲男子駕駛一輛巴士沿青嶼幹線往機場方向行駛時，據報撞向一輛停泊上址的的士。一名66歲男的士司機及一名37歲男的士乘客被困車內，其後被消防救出。該名的士乘客及司機沒有表面傷痕，昏迷被送往仁濟醫院治理，分別於今日（31日）凌晨零時15分及凌晨零時43分被證實死亡。

一名66歲巴士女乘客口部受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。

經進一步調查後，該名49歲男巴士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 1446與調查人員聯絡。