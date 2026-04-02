機場警區拘3男女　涉機艙盜竊及藏胡椒噴霧

機場警區昨日（4月1日）接獲報案，指一名男乘客在一班由越南飛往香港的航班上，將手提行李放在座位上方置物櫃，其後發現行李內的財物不翼而飛，包括共值約1千港元的港幣和人民幣，懷疑被人盜去。



警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管。（資料圖片）

機場警區人員接報到場，初步調查後，拘捕兩名分別34歲和52歲的內地男子，涉嫌盜竊。兩名被捕人現正被扣留調查，案件交由機場警區刑事調查隊第三隊跟進。

另外，機場警區於同日接獲另一宗報案，指機場保安人員為出境旅客進行安全檢查期間，發現有一件屬於一名打算前往上海的37歲本地女子的手提行李內藏有懷疑胡椒噴霧的違禁物品。經調查後，拘捕該名女子，涉嫌違反《火器及彈藥條例》。該名女子獲淮保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第五隊跟進。

警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年。

警方提醒市民，有部分旅客因不同原因攜帶違禁物品如伸縮棍、鐵蓮花、彈簧刀、子彈殼或胡椒噴霧出入香港境內，均屬違法。（資料圖片）

同時，警方亦提醒市民，有部分旅客因不同原因攜帶違禁物品如伸縮棍、鐵蓮花、彈簧刀、子彈殼或胡椒噴霧出入香港境內。然而，根據香港法例，攜帶違禁物品上機，不論置於手提或寄艙行李，均屬違法。一經定罪，最高可判處監禁5年。