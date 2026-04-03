海關機場油麻地拘兩男檢$340萬毒　外籍男廚師租酒店房番梘藏毒

香港海關一連兩日（4月1至2日）分別偵破兩宗毒品案件，共檢獲約6.5公斤懷疑毒品，包括氯胺酮（俗稱K仔）、 可卡因及「冰」毒，估計市值共約340萬元。



行動中，海關拘捕兩男，均被控以一項販運危險藥物罪，明日（4日）在觀塘裁判法院提堂。其中一宗案件發生在油麻地，涉案外籍男廚師租用酒店房藏毒，部分藏在番梘及膠樽內。



海關一連兩日（1至2日）分別偵破兩宗毒品案件，檢市值共約340萬元毒品，海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳佩兒交代案件。（陳浩然攝)

第一宗案件發生在4月1日，海關人員透過風險評估，在香港國際機場截查一名由泰國曼谷抵港本港的男子。 海關人員在清關時，在其隨身行李中，發現約3.1公斤的懷疑氯胺酮，收藏在食物包裝中。 海關人員隨即將該名43歲本地男子，他報稱為酒吧服務員。

第二宗案件則發生在4月2日，海關根據情報分析，在油麻地執行反毒品的行動，期間截查一名形跡可疑的男子，其後押解該名男子到附近其租住的酒店房間作出搜查，在內檢獲約1.7公斤的懷疑可卡因、1.7公斤的懷疑冰毒、一個懷疑毒品吸食工具及一批懷疑毒品包裝工具。 據證物顯示，冰毒部分藏在番梘及膠樽內。海關人員拘捕該名41歲外籍男子，他報稱任職廚師。

經調查後，兩名被捕人士以各被控以一項販運危險藥物罪，案件將於4月4日在觀塘裁判法院提堂。

兩名被捕人士被各控以一項販運危險藥物罪，案件將於4月4日在觀塘裁判法院提堂；圖為油麻地案被捕男子。（陳浩然攝）

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳佩兒呼籲，市民要提高警覺，切勿貪圖金錢的利益而參與販毒活動，不要接受任何人士的聘請或委託，運送受管制物品進出香港；亦切勿在未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。 市民亦要避免將個人資料和地址交給其他人，以作收取包裹或貨物的用途。

海關重申，根據危險藥物條例，販運危險藥物是極度嚴重罪行。 一經定罪，最高可被罰款500萬元及終身監禁。