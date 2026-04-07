吐露港公路P牌私家車逆線掉頭橫越3線　警發傳票告七旬翁涉危駕

昨日（6日）網上流傳一段車Cam片段，拍攝到一輛P牌私家車在吐露港公路往九龍方向的慢線路肩位置，原本逆線行駛，再突然180度掉頭，並迅速橫越中線駛至快線，「攝」在片主車輛前方 ，兩車距離不足一個車位，險些釀成意外。警方透過網絡巡邏發現事件並主動介入調查，今日（7日）以傳票方式控告一名70歲姓劉男子，涉嫌「危險駕駛」。



P牌私家車突然掉頭。（車cam L（香港群組）影片截圖）

警方留意到網上流傳一段短片，片段中顯示一輛掛有暫准駕駛執照的私家車沿吐露港公路往九龍方向的路肩逆線行駛，隨即掉頭至左3線行車，隨後再切至4線「快線」行駛。

新界北總區交通調查組透過網絡巡邏發現事件並主動介入調查及追查涉事司機。經深入調查後，人員於今日（7日）以傳票方式控告一名70歲姓劉本地男子，涉嫌「危險駕駛」。

警方呼籲，駕駛其間，應多留意路牌指示及最好規劃行程，以免發生意外。「危險駕駛」是嚴重的交通罪行，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪。最高可被判處罰款2.5萬元及監禁3年，市民切勿以身試法。此外，根據374Q章《道路交通(快速公路)規》，暫准駕駛執照司機在設有三條或以上行車線的靠左駛快速公路下，除非另有規定，否則不得使用該快速公路的最右線（快線）。

P牌私家車突然掉頭。（車cam L（香港群組）影片截圖）

P牌私家車接連橫越中線，再駛至快線「攝」在片主車輛前方。（車cam L（香港群組）影片截圖）