有片｜一連兩日有長者進食鯁喉亡　消防處教你「謙烈治法」急救

本港連續兩日有長者疑進食時鯁喉死亡。消防處今日（7日）在社交平台發帖，講解鯁喉的急救方法，提醒市民如發現有人鯁喉，除應立即致電999召救護車外，亦可為清醒患者施行「謙烈治法」急救，嘗試協助對方吐出異物。



消防處在社交平台發帖，圖文並茂教授鯁喉急救法。（消防處fb）

消防處呼籲市民，進食時切記慢慢咀嚼、小心吞嚥。若遇到有人進食時鯁喉，要保持冷靜，鼓勵患者咳嗽並密切監察其情況，如患者無法咳嗽，要立即致電999召喚救護車，並按以下診驟，為仍清醒的患者施行「謙烈治法」：

1. 在患者背後企穩，用雙臂環抱其腰部

2. 一手握拳，拇指朝向患者，再用另一隻手緊握該拳

3. 將雙手放在患者的腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖的位置

4. 以適當力度往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓

5. 重複以上動作，直至患者吐出異物為止

「謙烈治法」示範短片：https://www.youtube.com/watch?v=YitzSy6ltpo

圖看「謙烈治法」急救步驟

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周日（5日）早上約10時，一名88歲老翁在筲箕灣工廠街7至9號筲箕灣中心家中食燒賣時，懷疑鯁喉暈倒，其子報警將他送院，惟經近16小時救治後，周一（6日）凌晨1時40分不治。

周一（6日）中午12時許，一名77歲老婦在沙田新城市廣場一間台式火鍋餐廳打邊爐期間，亦懷疑鯁喉暈倒，職員見狀報警，惟老婦送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，證實死亡。