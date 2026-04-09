新田公路一小時兩宗車禍共涉8車　最少17傷　小巴司機被困送院亡

新界新田公路一小時內發生兩宗導致多人受傷車禍。首宗意外涉及兩輛私家車及一輛的士，造成8人輕傷；約45分鐘後，距離首宗車禍現場後方約700米，因該事故導致交通擠塞，一輛專線小巴駛至時收掣不及，再釀成另一宗車禍，涉及5車相撞。其中小巴撞向兩輛前方及鄰線兩輛貨車，小巴車頭變型司機被困，送院時昏迷，惜延至同日晚上11時39分證實不治。

兩宗意外合共造成最少17人受傷，涉及8輛車。



小巴司機被困昏迷，消防救出後交由救護員送院搶救，惜最終不治。

小巴司機被困昏迷，消防救出後交由救護員送院搶救。

首宗意外發生在周三（8日）晚上約10時16分，當時一輛的士與兩輛私家車，先後沿新田公路往上水方向行駛，途近竹園村對開時相撞。意外中，8人受輕傷，包括的士司機和4名乘客、兩輛私家車的司機及一名私家車乘客，全部送北區醫院治理。

及至同日晚上11時左右，即上述意外發生約45分鐘後，因該意外引致的車龍仍未消散，龍尾延伸約700米，大約到錦綉花園對開。其時一輛44A線專線小巴，沿新田公路往上水方向駛至，收掣不及，猛力撞向前方貨車的車尾、及右邊線的貨車的左邊車頭。而前方貨車亦因被撞而推前，再連環「串燒」撞向前面另外兩輛車，包括一輛七人車及一輛客貨車。

小巴車頭嚴重變型，司機昏迷被困車內。消防員接報後再次趕到現場，將司機救出，惟他已沒有反應，救護員立即將他送院搶救，惟最終由醫生證實死亡。

除小巴司機外，現場還有大約9人受傷，他們大多為小巴乘客，幸他們均清醒。警方正調查上述兩宗意外。

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