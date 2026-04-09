北河街食環票控隨地吐痰男遭推跌　署方：不接受侮辱、恐嚇或暴力

昨日（8日）網上流傳影片，深水埗北河街街市對開，一名食環職員與一名穿啡衣男子爭執，期間雙方推撞、男子更企圖掙脫男職員箝制。男職員混亂中遭推跌，倒臥在路壆邊，受傷送往明愛醫院治理。施襲男子逃去，警方正在追緝涉案男子。



食環署今日回覆查詢表示，人員昨日下午在深水埗北河街街市附近一帶巡查時，發現一名男子隨地吐痰，遂擬向有關人士發出定額罰款通知書。其間，該名人士拒絕合作，並涉嫌襲擊本署人員後逃離現場，署方遂報警求助，事件中署方人員受輕傷，經治理後已出院。案件現正交由警方調查。署方強調，前線人員在執行職務時受到侮辱、恐嚇或暴力對待是絕對不可以接受。



男職員遭啡衣男推跌，倒臥在路壆邊。（Afzal Rajpoot 影片截圖）

+ 2

事發昨日（8日）傍晚6時11分，警方接獲食環署女職員報案指，於北河街街市外執行職務期間，其男同事遭一名年約50至60歲男子用手襲擊。警方趕至，惟男子已逃去；食環男職員報稱頭、腰及胸口痛，清醒由救護車送往明愛醫院治理。案件交深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進，警方正追緝涉案男子。

影片中，甫開始已見一男一女食環署職員在北河街街市桂林街入口對開，與一名身穿啡色上衣的中年男子爭執。其間啡衣男情緒激動，手指指並高呼：「你冷靜啲先，你講畀我聽，你搵畀我睇下！」未幾，他向右方疾走，男職員見狀即平舉雙臂框住對方，女職員則大叫「冷靜啲先！你唔好再出手郁我同事呀下！」兩方擾攘近20秒，啡衣男多次推撞、企圖掙脫男職員的箝制。

其後，男職員察覺他踏前，便順勢環抱對方，卻遭推跌，倒臥在路壆邊。啡衣男呆站數秒，對着女職員說：「佢依家扮咩嘢啫！」女職員即拿出對講機報告，影片就此結束。其他目擊者影片可見，食環署事後派員到場疏導圍觀群眾。

食環署回覆事件表示，根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》（第132BK章）第8A條，任何人不得在街道或公眾地方吐痰，或將痰吐到街道或公眾地方。署方執法人員亦可根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章）向違反上述條例的人士發出3,000元定額罰款通知書。

前線人員在執行職務時受到侮辱、恐嚇或暴力對待是絕對不可以接受。襲擊公職人員是嚴重的違法行為，須負上法律責任。署方會繼續依法行事，嚴厲打擊違法行為。