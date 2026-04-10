灣仔東亞銀行劫案CCTV｜賊人疑舉槍嚇職員錘扑櫃枱　擸錢即轉身逃

灣仔東亞銀行港灣中心分行今日（10日）中午遇劫，據報被搶去約3.6萬元現金，警方其後在柴灣拘捕疑犯。事發時的閉路電視片段曝光，可見身穿黑色外套、戴帽及口罩的賊人，先亮出槍形物體指嚇櫃位顧客及職員，再用錘仔扑向櫃枱隔板。職員其後將現金放入賊人提供的膠袋，賊人隨即拿起膠袋轉身逃走。



灣仔東亞銀行港灣中心分行劫案閉路電視片段顯示，賊人亮出槍形物體及錘仔指嚇職員。（網上影片截圖）

影片顯示，事發時一名女職員在櫃枱為一名女顧客服務，銀行內仍有其他人。賊人甫走近櫃枱，即取出一支槍形物體指向女職員，並拿出一個白色膠袋放到枱上。女職員大驚閃開，並蹲在櫃枱後躲避；女顧客則馬上取回攤開在櫃枱的文件後走開，賊人一度舉起槍形物體指向她。

灣仔東亞銀行港灣中心分行劫案閉路電視片段顯示，賊人亮出槍形物體指嚇職員。（網上影片截圖）

賊人之後從袋中取出一個錘仔，但過程不暢順，一度用持槍的手協助才成功拿出錘仔，隨即用錘仔拆向櫃枱隔板。隔板不停搖晃，但未見有明顯損毀。

其後一名男職員舉起雙手走近櫃枱，一度望向賊人，之後從櫃桶取出一疊鈔票向賊人展示，並按賊人指示，將鈔票放入膠袋遞給對方。賊人接過膠袋後轉身離去。

灣仔東亞銀行港灣中心分行劫案閉路電視片段顯示，賊人亮出槍形物體及錘仔指嚇職員，一名男職員其後舉起雙手上前與賊人溝通。（網上影片截圖）

案發在今日（10日）中午12時許，一名男賊進入灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心分行，亮出槍形物體及錘仔搶劫，掠走約3.6萬元現金後騎單車逃跑，至約900米外的港鐵金鐘站棄下單車不知所終。警方經追捕後，最終於柴灣環翠商場拘捕疑犯。

根據資料，遇劫銀行與灣仔警署步行距離約350米。

疑犯黑布蒙頭被帶走。（翁鈺輝攝）