九龍灣電單車自炒　鐵騎士疑撞壆撞燈柱　再飛墮對面行車線送院亡

九龍灣發生嚴重交通意外。今晚約10時15分，一名男子駕電單車，沿偉業街天橋往旺角方向行駛，其間懷疑失控自炒。救援人員接報趕至，發現男鐵騎士陷入昏迷，即場為他急救，之後將他送往聯合醫院搶救，惟他在晚上11時29分證實不治。現場路邊遺下大灘血跡。



一輛電單車在九龍灣偉業街天橋自炒撞壆，鐵騎士疑被拋飛撞到燈柱後，跌於對面線路邊昏迷不治；其電單車車身有刮花痕跡。（李家傑攝）

據悉，32歲姓陳男事主與友人遊車河後，由清水灣各自回家，事主「打頭陣」駛至偉業街天橋一個左彎時，懷疑失控自炒撞壆被拋開，電單車留在路面，事主則拋上分隔兩邊行車線的石壆，懷疑撞到燈柱後跌落對面行車線。其友人後來駛經現場，見到事主的電單車卻不見人，尋找後始揭發事主昏迷倒臥另一邊行車線的路邊，立即報警。

一輛電單車在九龍灣偉業街天橋自炒，鐵騎士疑被拋飛撞到燈柱後，跌於對面線路邊昏迷不治，現場遺下頭盔和大灘血跡。（李家傑攝）

警方稱，昨日（10日）晚上約10時15分接獲報案，指一名32歲姓陳男子駕駛電單車沿偉業街一天橋往九龍灣方向行駛時，據報失控撞向路邊一石壆，其後懷疑被拋至對面行車線。該名男司機頭部受傷，昏迷被送往聯合醫院，於同日晚上11時29分被證實死亡。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 0277與調查人員聯絡。