有片︱男子講電話扮取外賣徘徊餐廳　順手牽羊偷走外賣飯盒

網上流傳多條閉路電視影片，顯示上周四（2日）晚上8時許，一名男子在尖沙咀一間燒味茶餐廳偷外賣。片中可見該男子一邊講電話，一邊在餐廳內外徘徊約7分鐘，最終在店員忙於與外賣員溝通時，順手牽羊偷走一份外賣飯盒。影片由涉事餐廳匿名上載，餐廳發文諷刺偷外賣男，著對方應申請綜援，又譏諷：「同埋尼（呢）位先生，如果你有需要，隨時歡迎你過來順手牽羊，但其他人就請吾（唔）好來，我哋只不過係一間小店舖，無甘（咁）多羊可以俾人牽。」



影片由涉事餐廳匿名上載，可見地點為尖沙咀金馬倫道，第一條影片顯示事發於上周四（2日）晚上8時28分，片中一名身穿綠衫黑褲男子在涉事餐廳外徘徊「講電話」，口中念念有詞。

第二條影片是兩分鐘後，綠衫男已經進入餐廳，站在收銀櫃旁邊、放置外賣的餐枱前。他繼續將電話放在耳邊，一邊疑似「講電話」，一邊端詳枱上3袋外賣；約一分鐘後，轉身離開餐廳。

第三條影片顯示晚上8時35分，當時店員正與一名穿紅衫戴鴨舌帽的外賣員點算該3袋外賣；綠衫男沒有走近，只是再次一邊聽電話，然後手指指一袋放近門口的外賣袋，向店員示意後便拿走，動作非常自然流暢，沒有引起店員懷疑。

事後餐廳匿名發文諷刺綠衫男，著對方如果需要該飯盒維生，應申請綜援，又譏諷：「同埋尼（呢）位先生，如果你有需要，隨時歡迎你過來順手牽羊，但其他人就請吾（唔）好來，我哋只不過係一間小店舖，無甘（咁）多羊可以俾人牽。」現時貼文已被刪除，未知店方是否有報警追究。