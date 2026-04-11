青馬大橋奪命車禍︱貨車撞爆軚寶馬釀1死3傷　司機涉危駕被捕

青馬大橋周五（10日）發生奪命車禍，造成1死3傷。晚上10時09分，一輛寶馬私家車疑爆軚停在青馬大橋往東涌方向橋面，車上4人均沒有落車，隨後被尾隨的密斗貨車猛撞車尾。私家車上一名82歲馬姓女乘客頭及手受傷，昏迷被送往仁濟醫院，同日晚上11時13分被證實死亡；車上另外3人受傷清醒送院。35歲鄧姓貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。



被撞私家車車尾嚴重變形。

貨車車頭撞至損毀，被撞私家車車尾嚴重變形。

當時救援人員趕至現場，發現八旬私家車女乘客被困後座，已沒有呼吸及脈搏，隨即為其進行心外壓急救，並將她送往仁濟醫院搶救，惟至晚上11時13分證實不治；事件中，另有一名57歲女乘客被困後座，要由消防協助救出，獲救時清醒胸口疼痛。另外，私家車上一名男司機頭部及四肢多處受傷，一名年約15歲男乘客則清醒沒有表面傷痕，均送往瑪嘉烈醫院治理；貨車司機則無恙。

新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 1346與調查人員

貨車司機在警車上協助調查。

私家車右邊車頭爆軚，遂停在橋面慢線。

據了解，私家車駛至近馬灣路口之前，於橋面位置右邊頭軚突然爆軚，司機於是將車停在慢線位置。私家車上4人均沒有落車，隨後被尾隨的密斗貨車撞及車尾。就現場所見，貨車車頭變形、私家車車尾嚴重損毀。

貨車車頭撞至損毀。

貨車車頭撞至損毀。

涉案貨車在橋面，大批救護員在現場。(網上圖片)

涉事貨車懷疑收掣不及，從後撞上私家車，車頭嚴重變形。