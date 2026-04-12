警搗深水埗工廈單位拘一男　檢$1000萬K仔　揭毒品藏海外寄港衣物

有販毒集團將大批K仔（氯胺酮）藏在一批由外國寄到香港、報稱裝有衣物的貨物當中，企圖掩人耳目。警方毒品調查科人員經調查後，上周五（10日） 突擊搜查一個深水埗工廈單位，拘捕一名33歲本地男子，他當時正在處理25公斤氯胺酮，市值約1000萬元。據了解，該個工廈毒品倉庫租用及運作約一星期，而被捕人疑有欠債，收取一萬多元報酬販毒。



毒品調查科行動組3A隊高級督察陳源勳交代案情。（鄭嘉惠攝）

毒品調查科行動組3A隊高級督察陳源勳交代案情指， 警方於上周五（10日） 進行了一個掃毒行動。行動中，警方拘捕了一名本地男子，檢獲了約1000萬港元的毒品。探員於當日下午突擊搜查一個位於深水埗的工廈單位，並在單位內面制服了一名本地男子。經初步調查，警方相信有人當時正在一批由外國寄到香港、報稱裝有衣物的貨物當中，抽取藏在裏面的氯胺酮。警方相信被捕人完成工作後，會將這批毒品會再作分發，以供應本地市場。

今次行動當中，警方共檢獲了25公斤的懷疑氯胺酮，並成功阻止這批毒品流入市面。案中被捕的男子姓林（33歲），報稱無業，他現正被警方扣查，稍後將會被暫控一項販運危險藥物罪，案件會於明天（13日）早上在西九龍裁判法院提堂。

警方經調查後，相信販毒集團為了掩人耳目，將毒品藏在合法的貨物當中，試圖避免偵查。警方指出，販毒集團以任何方式去掩飾販毒活動，都是不切實際的幻想。警方有決心亦有能力去追查不同形式的販毒活動。警方強調販毒是嚴重的罪行，根據《危險藥物條例》一經定罪，最高判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。