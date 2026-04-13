9日5宗｜禾輋村65歲女子食皮蛋粥鯁喉昏迷　送院惜不治

再有長者疑進食時鯁喉。今（13日）凌晨近2時，警方接獲沙田禾輋村順和樓有住戶報案，指其家人在上址進食一碗皮蛋粥時懷疑鯁喉並暈倒。救援人員接報到場，發現一名姓伍女子（65歲）昏迷，她被送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡，女子死因有待驗屍後確定。今次已是9日內發生的第5宗長者鯁喉事件，早前已有兩名長者因此喪生。



一名姓伍女子（65歲）食粥時懷疑鯁喉昏迷，她被送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡。（資料圖片）

9日內4宗長者鯁喉事件 兩名長者因此喪生

4月5日早上約10時，一名88歲老翁在筲箕灣工廠街7至9號筲箕灣中心家中食燒賣時，懷疑鯁喉暈倒，其子報警將他送院，惟經近16小時救治後，周一（6日）凌晨1時40分不治。

4月6日中午12時許，一名77歲老婦在沙田新城市廣場一間台式火鍋餐廳打邊爐期間，亦懷疑鯁喉暈倒，職員見狀報警，惟老婦送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，證實死亡。

4月7日9時許，跑馬地毓秀街18至20號毓秀大廈，有一名九旬老婦食雞時懷疑鯁喉，不省人事；她由救護車送往律敦治醫院搶救。

4月8日上午8時41分，跑馬地比華利山有一名91歲老婦食炒蛋時疑鯁喉。救援人員趕往現場，發現老婦清醒，送往律敦治醫院治理。

消防處在社交平台圖文並茂，講解「謙烈治法」急救方法，讓市民應對鯁喉的危急狀況。

消防處在社交平台發帖，圖文並茂教授鯁喉急救法。（消防處fb）

消防處早前在facebook發帖，呼籲市民進食時切記慢慢咀嚼、小心吞嚥。若遇到有人進食時鯁喉，要保持冷靜，鼓勵患者咳嗽並密切監察其情況，如患者無法咳嗽，要立即致電999召喚救護車，並按以下步驟，為仍清醒的患者施行「謙烈治法」：

1. 在患者背後企穩，用雙臂環抱其腰部

2. 一手握拳，拇指朝向患者，再用另一隻手緊握該拳

3. 將雙手放在患者的腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖的位置

4. 以適當力度往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓

5. 重複以上動作，直至患者吐出異物為止



「謙烈治法」示範短片：https://www.youtube.com/watch?v=YitzSy6ltpo