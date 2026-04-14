天眼直擊｜村屋男中學生跳高偷胸圍　得手後重施故技再偷底褲

網上流傳一條閉路電視影片，拍攝於昨日（13日）下午4時許，一名身穿校服的男中學生途經一個村屋單位外時，竟伸手跳高，從高處晾衫架，扯下女性內衣物，其後再若無其事逕直離開。約20秒後，少年竟折返現場，再重施故技，接連跳高3次，再成功扯下兩件內衣褲。



片段在網上引起熱議，有人斥：「依家啲中學生咩事？連底褲都偷？」，網民對此行為不禁咋舌。但亦有人批評在網上公開學生的相貌作「公審」的行為不妥，建議通知校方輔導學生。



身穿中學運動風褸的男學生徘徊一村屋外。（Threads tsz2yan_06）

一條長約1分鐘的閉路電視片段中，拍攝村屋窄巷室外情況。一名身穿中學運動制服、戴口罩，孭書包及手攜一便當袋的男學生，途經一個村屋單位時，竟停下腳步抬頭仰望，晾在室外的衣物，徘徊原址四處張望後，竟躍高伸手，直接將一個女性胸圍連衣架扯下，再若無其事逕直離開。

約半分鐘後，少年竟大膽折返現場，再重施故技，手法純熟，原地跳躍3次，20秒內再扯下兩件內衣褲，其中一次失敗，整個犯案時間約1分鐘。

片段曝光後，有網民擔心會影響少年，要面對公眾輿論壓力，「驚佢承受唔住同學仔嘅羞辱」，建議「直接send學校電郵等訓導處」，或「打格仔」模糊影片，保護少年私隱，勸喻「樓主俾個機會小朋友」，不要「網絡做公審」，盡保護孩子的成人責任。