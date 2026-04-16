5越南假髮賊黨攻陷無印良品MUJI　1年內偷逾400件衫　存劏房轉賣

警方搗破一個由越南人組成的盜竊集團，專攻大型日式連鎖店無印良品（MUJI），每次會派2至3人「睇水」及落手，有時甚至戴假髮「易容」，將一大疊衣服迅速放入環保袋，再交予接贓成員，存放在旺角、深水埗的劏房，然後轉賣圖利。



前日（14日）集團成員續重施故技，行徑猖狂，一日內在兩間分店偷走70件衣服，3人即日人贓並獲；警方昨日再拘2人，合共2男3女落網，全部均持「行街紙」；其中3人已被暫控「盜竊」，明日（17日）在九龍城裁判法院提堂。警方指，連計前日案件，集團涉及去年年中至今年4月24宗竊案，偷取超過445件衣物，值約11.3萬元。



油尖警區刑事總督察陳熾華（左）及油尖警區重案組第三隊高級督察衛進濤（右）交代案件。（蔡正邦攝）

油尖警區自今年初接獲多宗店舖盜竊案件，發現區內一間大型服裝連鎖店，接二連三被賊人偷走大量衣物。油尖警區刑事部高度重視案件，展開深入調查及情報分析，透過翻查警方「銳眼計劃」的閉路電視，成功鎖定一個以非華裔人士組成的盜竊集團，展開代號「急漩」行動。

油尖警區刑事總督察陳熾華指，集團專門挑選一間服裝連鎖店犯案，犯案分工仔細及有組織，每次有2至3人犯案，有人於店鋪內外把風，負責偷竊的成員，則在貨架上迅速將大量衣物放入手袋及環保袋，沒有付款下離開，犯案過程僅幾分鐘，有時更會一日內，到不同分店進行偷竊。

賊人成功偷竊後，會將偷來的衣物交給負責接贓成員，猶如百鳥歸巢，存放至旺角或深水埗的劏房單位。賊人為增加警方調查難度，犯案時亦會戴口罩、帽子、平光眼鏡，甚至假髮。至於在劏房儲存的贓物，會在一至兩日內短時間被全數運走，以逃避追查。據悉，有關贓物將會被轉賣圖利，警方正調查是否本地轉賣或出口外地。

油尖警區重案組第三隊高級督察衛進濤指，調查顯示，犯罪集團至少牽涉24宗同類型盜竊案，全部涉及同一間服裝連鎖店旗下不同分店，犯案時間由上年年中至今年4月。集團至今已偷取超過445件衣物，價值大約港幣11.3萬元。

其中包括本周二（4月14日），一男一女集團成員，又在元朗及荃灣分店內，偷竊共70件衣物，隨即到旺角將贓物交予另一名女成員，存放在一住宅劏房內。探員見時機成熟，上前截停3人，並在劏房內起回70件、仍貼有價錢牌的被盜衣物，並檢獲犯案時載貨的手袋、環保袋及紙袋。

探員分別以涉嫌「盜竊」，拘捕2名負責盜竊的疑犯；亦以涉嫌「處理贓物」拘捕劏房的接贓人。至今日（15日），探員再在赤柱及深水埗，以涉嫌「盜竊」及「處理贓物」，拘捕多2名男女。

5名被捕人士為2男3女，全部持「行街紙」，年齡介乎36至58歲。消息指，5人互相認識，並非親屬關係。其中1男1女已各被暫控兩項「盜竊」罪、另一名女被捕人亦已被暫控一項「盜竊」罪，案件將於明日（17日）於九龍城裁判法院提堂；其餘被捕人士正被扣留調查，警方行動仍然持續中。

警方指，賊人會趁住舖頭繁忙期間落手，睇準大型店舖人流較多，職員比較忙碌，貨物沒有貼上防盜裝置；而且店方相隔較長時間才會盤點貨物，例如相隔1星期，賊人因此較易落手。警方呼籲，店舖應該加強防盜設備，例如安裝防盜閘門或防盜磁碟，增派便衣保安等。店舖員工亦需時刻保持警覺，留意有否可疑人士出沒。

警方重申，盜竊罪屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，一經定罪，最高可被判處監禁10年。另外，若市民購買或接收盜竊贓物，亦有機會干犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第24條處理贓物罪，一經定罪，最高可被判處監禁14年。