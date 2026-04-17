城市大學CMCAFE冧假天花石膏板險擊中學生　城大：責成承辦商檢查

今日（17日）有網民在Threads發文及圖片，指九龍塘城巿大學內有餐廳塌天花，場面驚險，幸發文者及同學未被擊中。發文者稱上一秒還坐在椅子上，未幾大量石膏板從天而降，自己及時避開，座位上則遺下一大塊石膏板及碎石，地上亦一片狼藉。其中一張圖片更盞鬼配上MC張天賦「記憶棉」歌詞中的一句：「天花塌下還在祝福他跟你數羊」，顯示飯堂天花部分脫落，掛在半空搖搖欲墜。意外發生後，現場仍有不少學生繼續用餐。



城大指，事發於昨日（16日），位於歌和老街的創意媒體中心3樓CMCAFE有假天花石膏板剝落，懷疑有冷氣機排水管堵塞引致滲漏，引致部份假天花石膏板墮下，事件中無人受傷。大學已責成CMCAFE的承辦商進行全面檢查，堵塞任何潛在的安全隱患，並就事件向大學提交完整報告。



飯堂天花部分脫落，掛在半空搖搖欲墜。（Threads：tcw.ora 圖片）

有網民亦重提舊事，指城大已非首次出現冧天花事件，亦認為今次事態嚴重，「冧天花隨時死人，有無追究？」翻查資料，城市大學胡法光運動中心曾於2016年5月20日發生罕見屋頂倒塌事件，位於5樓的陳大河綜合會堂疑因綠化天台加上積水倒塌，造成3人受傷。

城市大學飯堂大量石屎從天而降，只見座位上遺下一大塊石屎及碎石，座位旁邊亦一地狼藉，險象環生。飯堂天花部分脫落，掛在半空搖搖欲墜。（Threads：tcw.ora 圖片）

城大：已緊急維修、清理現場 餐廳繼續營業

香港城市大學回覆指，保安人員昨日（16日）下午4時接獲通報，位於歌和老街的創意媒體中心3樓CMCAFE有假天花石膏板剝落，經工程人員初步檢查後，懷疑有冷氣機排水管堵塞引致滲漏，引致部份假天花石膏板墮下，事件中無人受傷。工程人員昨日已即時圍封受影響位置，今日（17日）早上11時完成初步緊急維修、清理現場後，該餐廳目前已繼續營業。

根據大學與各膳食承辦商的合約，各營辦商須負責場地的日常管理及維修，並定期向大學提交季度報告；大學委聘的保安、工程人員等，亦會定期巡查各處。

城大：1月巡查未發現安全問題 責成承辦商全面檢查

大學對上一次巡查的日期為1月，當時未有發現任何餐廳有任何安全問題；新一季的巡查將於下星期如期進行。而承辦商對上一次提交報告的日期為本月初。

大學已責成CMCAFE的承辦商進行全面檢查，堵塞任何潛在的安全隱患，並就事件向大學提交完整報告。