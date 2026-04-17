道路安全議會指去年近百人死於交通意外　倡扣安全帶先教育後執法

道路安全議會今日（17日）召開記者會，回顧過去五十年香港道路安全的發展，並公布最新交通數據。其中本港去年有近100人死於交通意外，超過一半是行人，大部分是長者，會多管齊下提升行人安全；又指交通意外明顯減少，主要是因為推行減少人車爭路的措施。



92宗致命交通意外中，逾五成涉及行人，其中33宗受害人為長者。（蔡正邦攝）

警務處副處長（行動）兼道路安全議會主席葉雲龍表示，本港因交通意外死亡和嚴重受傷的數字，由2024年884人，下跌至2025年的585人，下降接近三分之一。其中92宗致命意外中，96人死亡，超過一半是行人，當中近三分之二是長者。

葉雲龍說︰「長者通常行動比較慢，在馬路口看不清楚、聽力不清楚，影響留意附近交通情況，聽不聽到現有的發聲裝置呢，也可能反應速度沒有年輕人快，相信是長者成為交通意外受害人的主要原因，每一宗我們都會看清楚，分析背後原因，會否在道路工程、法例、執法或宣傳教育上做多些。」

過去兩年，議會識別出65個交通黑點，並已完成38個交通黑點的改善工程，包括延長馬路的過路時間，增設一些行人過路平台，道路亦新增更多新的斑馬線、顯眼的黃波燈，以及電子發聲裝置。

警方於2022年推出的「影住駕」電子報案平台，並已於2025年正式納入電子報案中心，鼓勵市民透過錄像舉報不當駕駛行為。警方至今每日接收超過300宗舉報個案，相信此舉非常有效，能夠提供駕駛者安全及守法意識。

警務處副處長（行動）兼道路安全議會主席葉雲龍（左一）、道路安全宣傳運動委員會主席王嘉明（左二）及道路安全創意及科技工作小組主席錢國強（左三）。（蔡正邦攝）

道路安全創意及科技工作小組主席錢國強表示，議會積極推動為大型車輛引入「盲點警告系統」，司機可以透過實時監測車輛周邊的盲點，一旦偵測到有其他道路使用者，或者附近出現危險情況，便能警告司機，從而減少盲點引起的交通意外。

另外， 議會積極研究自動駕駛技術，期望透過此技術提升交通效率及道路安全，穩步擴建自動駕駛的應用，將創新科技引入香港，同時為企業帶來機遇。

議會已於2023年推出兩款VR的遊戲，玩家在虛擬實境扮演交通督導員，透過遊戲學習更多交通安全知識，而於2025年，議會更推出了一個AR遊戲，玩家可以透過平板電腦在棋盤上行走，觸發不同的AR任務，每一個任務教授不同的道路安全知識。議會將遊戲推廣至社群及學校，提供沉浸式學習機會。議會所見之前舉辦活動中，AR遊戲深受喜愛，可見利用科技推廣道路安全知識實屬有效。此外，議會針對全香港中小學生，正積極籌辦STEAM道路安全創新科技比賽，鼓勵學生利用STEAM知識去設計一個新的道路安全的方案。

另外，道路安全宣傳運動委員會主席王嘉明表示，議會活化秀茂坪交通安全城，並以秀茂平交通安全城作為第一個試點，透過舉辦改造秀茂坪道路交通安全城設計比賽，邀請了建築設計界相關的專業人士和學生，提交一些與時並進，有趣和創新的方案，比賽大受歡迎，共收到32份參賽作品。

「路上零意外，香港人人愛」這句經典口號自2004年起已沿用超過20年。為與時並進，議會宣布將於今年下旬舉辦道路安全口號創作比賽，届時邀請全港市民發揮創意，創作一句更能凝聚社會共識、貼合現代社會的新口號，共同構建未來道路安全願景。

吉祥物留心蛋。（蔡正邦攝）

被問及關於安全帶立法，葉引用今年2月於北大嶼山公路發生的一宗奪命車禍為例，當時一輛的士撞向貨車尾部，司機因有佩戴安全帶僅受輕傷，惟後座乘客疑因未佩戴安全帶，在猛烈撞擊下被拋出車外，最終傷重不治，因此佩戴安全帶是減少交通意外傷亡有效的措施。

針對安全帶修例進度，葉坦言，目前在實際操作及技術細節上仍有待優化。議會未來將投入更多資源於宣傳教育工作，務求讓公眾深度理解修例背後的安全理據，達到先教育後執法，進而培養市民養成自發扣上安全帶的習慣。

道路安全議會將繼續透過「宣傳教育、分析研究、協調諮詢」三大範疇，聯同政府部門與社會持份者緊密合作。葉指出，指每一宗致命意外背後都代表一個破碎家庭，因此議會的工作永遠不會停步，目標是讓香港成為最安全的道路使用城市。