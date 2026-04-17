錦田牧羊農場涉非法屠宰　食環檢7公斤羊肉內臟　六旬東主被起訴

食環署聯同警方昨日（16日）在元朗區採取突擊行動，成功搗破錦田一個進行非法屠宰活動牧羊農場內。農場佔地1萬平方米，環境衛生惡劣， 缺乏供水、去水、消毒等裝置，羊隻來源不明。



調查顯示，67歲農場男東主接獲客人訂單後，會即場在樹下做屠宰的工作。東主已涉嫌「無牌經營屠場」、「非法屠宰食用牲口」及「出售禁售食物」被落案起訴。食環署相信，該批羊肉未有流入市面，已即時銷毀。食環呼籲，未經檢疫的肉類可能帶有病毒、寄生蟲，市民切勿購買和食用。



食環署現場檢獲7.4公斤懷疑非法屠宰的羊肉及羊內臟，市值約3,000元，已即時銷毀，杜絕流入市面。

牧羊農地佔地1萬平方米 食環署即時銷毀羊肉及羊內臟

食環署早前接獲情報，有人在元朗錦田，涉嫌非法屠宰羊隻及出售新鮮羊肉，署方立即展開深入調查，成功鎖定涉案地點，發現一個位於元朗錦田的牧羊農場，昨日（16日）聯同警方進行拘捕行動。

行動中，署方拘捕一名67歲中國籍男子，現場檢獲7.4公斤懷疑非法屠宰的羊肉及羊內臟，市值約3,000元，已即時銷毀，杜絕流入市面。另外，人員亦檢獲一批屠宰工具。該名人士已被涉嫌「無牌經營屠場」，「非法屠宰食用牲口」及「出售禁售食物」被落案起訴相關罪名。

食環署元朗區環境衞生辦事處高級衞生督察（環境衞生）張瑞傑表示，涉案地點隱蔽，面積約1萬平方米，而且現場環境衛生惡劣，缺乏供水、去水、消毒等裝置，羊隻的健康狀況及來源不明，亦沒有合資格的專業人員為羊隻進行檢驗，若該批羊肉流入市面，會對公眾構成風險。

據悉，被捕男子為農場東主，現場的環境衛生惡劣， 證物相片顯示他在樹下進行屠宰，惟沒有證據顯示為集團式的經營，或有其他人涉案。食環署估計，農場為剛剛運作的階段，已被搗破。而東主則在接獲客人的訂單，才即場做屠宰工作，相信羊肉未有留入市面。

農場東主涉嫌「無牌經營屠場」，「非法屠宰食用牲口」及「出售禁售食物」被落案起訴相關罪名。

無牌屠宰場沒牲口監控 可帶有病毒、寄生蟲 籲市民勿進食

食環署元朗區環境衞生辦事處高級衞生督察（環境衞生）李浩寧表示，無牌屠宰場的運作，往往欠缺適當的食用牲口監控、衛生管理和紀錄追溯系統，嚴重威脅食物安全。此外，未經檢疫的肉類可能帶有病毒、寄生蟲等風險，對市民健康帶來嚴重威脅。

署方呼籲，切勿購買和食用一些未經檢疫的鮮活食物，或者來歷不明的肉類，市民如發現有非法屠宰活動，或者對零售商出售的肉類來源有所懷疑，請致電食環署熱線2868 0000作出舉報 。

署方將繼續採取嚴厲執法行動，打擊非法屠宰食用牲口和售賣禁售食物的活動，保障食物安全及公眾健康。署方亦會繼續積極運用新科技，提升環境衛生方面的工作成效。行動中，署方執法人員採用無人機，用於調查和蒐集情報工作，大幅擴展覆蓋範圍和及監察成效本。

食環署強調，任何人若無牌經營屠場，非法屠宰食用牲口，或出售禁售食物，均屬刑事罪行。一經定罪，每項罪行最高可判罰款5萬元及監禁6個月。