保險經紀等9人呃旅遊保　交假文件稱外遊受傷　涉70個案索賠170萬

有保險公司從業員串謀巿民訛騙，訛稱外遊期間受傷或肚痾要入住醫院，然後索償旅遊保險，涉及70宗索償，涉款項約170萬。警方經保險業聯會轉介後調查，發現申索人根本沒有出境，而遞交的登機證、酒店入住記錄，甚至醫生紙，全部都是偽造。商業罪案調查科拘捕9名涉案人士，包括現任及前任保險經紀。



警方商業罪案調查科總督察何潤賢及高級督察林浩廉（右）向傳媒簡報案情。（黃偉民攝）

訛稱外遊肚痾、受輕傷留醫 每宗索償數千元至數萬元

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察何潤賢交代案情稱，商業罪案調查科於去年10月底接獲香港保險業聯會的轉介，發現一系列涉及旅遊保險索償詐騙的個案，索償人向保險公司報稱在外地旅遊期間，因發生輕微意外而留醫，例如進食後肚痾、在景點或酒店跌倒或割傷手等，從而向保險公司提出旅遊保險索償，每宗索償個案涉及金額數千元至數萬元不等，最高一宗接近5萬元。

警方經過蒐證後，發現個案背後懷疑涉及同一個犯罪團伙。商業罪案調查科人員於昨日（22日）清晨展開行動，拘捕9名涉案人士，包括現任及前任保險經紀，相信有人涉嫌教唆他人以虛假陳述及虛假文件，向保險公司提出相關索償。

警方商業罪案調查科總督察何潤賢（左）及高級督察林浩廉向傳媒簡報案情。（黃偉民攝）

遞交的機票、酒店收據及到診證明文件全屬虛假

商罪科高級督察林浩廉進一步講解案情及拘捕行動，警方共分析由多名索償人所提出、超過70宗可疑的索償個案，最終發現他們遞交的文件全屬虛假，包括機票、酒店收據及外地醫院的到診證明。索償人在沒有離港的情況下，製造出外地旅遊受傷的假象，並向保險公司索償醫療費。索償人訛稱的日期由去年4月至11月，聲稱到訪的國家包括越南、新加坡、日本和意大利等，並以相似的傷勢及病徵在同一間外地醫院治療，總索償金額超過170萬元。

警拘7名索償人及2名協助犯罪團伙的成員

警方昨日清晨展開拘捕行動，搜查全港多個處所，拘捕9名本地人士，包括7名索償人，與及兩名協助犯罪團伙的成員。9人分別是6男3女（25至68歲），被捕人士中有前保險經紀，其餘人士則報稱從事市場推廣、零售、文員、保安及電工等行業，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方提醒市民及任何人士，切勿誤以為索償額細，事件假裝成海外發生，保險公司便不會調查或不會向警方舉報。警方與保險業界及保險業聯會一直維持緊密聯繫，會繼續積極調查有關案件。以欺詐手段，包括提交失實或虛假資料以誇大索償金額，或串謀他人作出詐騙行為，均可能觸犯《盜竊罪條例》第16A條「欺詐罪」或普通法下嘅「串謀詐騙罪」，一經定罪，最高可被判監禁14年。警方同時呼籲市民，切勿因一時貪念，受到唆擺及招徠，被利用為詐騙團伙的傀儡，涉案的索償人會因此承擔嚴重的法律後果。