偷電單車黨偷14部車　5人被捕　警起回失物

警方西九龍警區刑事總部破獲一個偷車集團，歹徒以電單車為目標，涉及14宗案件，拘捕5人。



西九龍總區刑事部發現2026年第一季偷電單車個案有上升，經過深入調查、情報分析以及翻查大量，包括「銳眼計劃」的閉路電視記錄，成功鎖定一個活躍在西九龍偷電單車犯罪集團，他們涉及西九龍及荃灣一共14宗偷電單車案。警方在4月23至24日期間已涉嫌「偷車」、「無牌駕駛」等罪名拘捕4男1女，年齡介乎31至53歲。行動中，警方檢獲他們犯案時所著的衣物、頭盔、犯案工具和起回一部失車等。



西九龍總區重案組高級督察傅皓成指，犯罪集團主要針對泊在一些後巷和僻靜地方的電單車。（警方提供）

西九龍總區重案組高級督察傅皓成指，其中3名被捕男子現正被扣留調查，稍後將會被控相關罪名，下周一（27日）在九龍城裁判法院提堂。案件仍在調查當中，警方不排除會有進一步的拘捕行動。

調查發現，犯罪集團主要針對泊在一些後巷和僻靜地方的電單車。他們亦又會趁外賣員在送外賣沒有關車時的情況下，將電單車偷走。

警方形容犯罪集團分工清晰，他們會派一人負責「睇水」、一人負責撬開車膽並偷走電單車、並有一人負責將電單車駛去僻靜的地方，等待買家將電單車拿走。傅指，由於很多被盜去的電單車停泊在比較僻靜和沒有閉路電視覆蓋的地方，令是次調查難度增加。

由於很多被盜去的電單車停泊在比較僻靜和沒有閉路電視覆蓋的地方，令是次調查難度增加。 （警方提供）

警方呼籲，電單車車主可以考慮安裝防盜警報器、在泊車時鎖住車輪、安裝定位裝置、不要將後備車匙放在車椅上，以及將車停泊在合法停車位等；亦要盡量不要將電單車停泊在僻靜的地方，應該選擇停泊在有閉路電視覆蓋和有保安的地方。