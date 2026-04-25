連環盜17露宿者家當值$14萬　兩印度賊踩單車再犯案斷正就擒

油尖警區偵破17宗區內露宿者財物被盜竊案件，牽涉金額損失14萬元，探員在尖沙咀香港文化中心外埋伏，拘捕兩名非華裔男疑犯。警方表示，賊人會一同犯案，一人「睇水」、一人落手，盜取財物後踩單車逃離現場。



警方偵破油尖警區內17宗針對露宿者盜竊案。（陳浩然攝）

今年4月初，警方接獲多宗油尖區內露宿者被盜竊的案件，高度關注並經深入調查及情報分析，以及透過翻查大量閉路電視影像，包括警方在「銳眼計劃」下安裝的閉路電視，鎖定兩名非華裔男疑犯。

兩名賊人牽涉區內17宗同類案件，涉嫌盜取露宿者個人財物，包括現金、手提電話、八達通、銀行卡、證件等，總值約14.2萬元。據悉，大部分案件發生在尖沙咀及旺角區，最大一宗損失為5萬元。

為增加警方的調查難度，賊人犯案時會戴口罩及帽以逃避追查。 其中一人負責「睇水」，另一人一人負責「落手」，得手後會踩單車逃離現場。 調查顯示，賊人會將當日盜竊得來的電話帶到當舖變賣。

油尖警區刑事調查隊第十隊督察丘逸龍交代案件。（陳浩然攝）

油尖警區刑事調查隊第十隊督察丘逸龍指，經過翻查大量閉路電視片段，警方掌握兩名疑犯的犯案手法，並於昨日（24日）凌晨，在尖沙咀香港文化中心外埋伏。 當兩名疑犯再次準備對露宿者犯案時，探員上前拘捕他們，並檢取疑犯犯案時使用的單車。消息指，兩名被捕人為印度籍，持 「行街紙」。

被捕兩人將被暫控盜竊罪，下周一（27日）於九龍城裁判法院提堂。

警方重申，盜竊罪屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年。