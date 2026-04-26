警新界北打擊交通違例揭124車超速　拘2男涉危駕、販毒等

新界北總區交通部執行及管制組於一連兩日（4月25日至26日）加強執法，打擊交通違例事項，在區內進行代號「火炬」行動，重點打擊非法改裝、超速駕駛及其他相關罪行。



行動中， 人員拘捕兩名男子，分別涉嫌「危險駕駛」、「未獲授權取用車輛」、「販運危險藥物」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」等5罪；並扣查3輛懷疑非法改裝車輛，發現約124輛車超速行駛，將會發出告票，就其他交通違例項共發出約160張定額罰款通知書。



行動中， 人員拘捕兩名男子，分別涉嫌「危險駕駛」、「未獲授權取用車輛」、「販運危險藥物」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」等罪，並扣查3輛懷疑非法改裝車輛，發現約124輛車超速行駛，將會發出告票，就其他交通違例項共發出約160張定額罰款通知書。（警方提供）

警方表示，行動期間，人員於荃錦公路和錦田繞道一帶截查約20輛懷疑涉及非法改裝的私家車及電單車。經初步檢驗後，其中兩輛私家車及一輛電單車懷疑經非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。涉案車輛已被扣留於大欖涌車輛檢驗中心待進一步檢驗。人員亦向另外7部涉事車輛發出欠妥車輛報告。

人員共拘捕兩名31歲本地男子。其中一名男子涉嫌「危險駕駛」被捕，現已獲准保釋候查，並須於5月下旬向警方報到。另一名男子涉嫌「未獲授權取用車輛」、「販運危險藥物」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，現正被扣留調查。

此外，人員亦偵測到約124輛車輛超速行駛，並將會向有關司機發出告票。人員亦就其他交通違例項共發出約106張定額罰款通知書。

警方呼籲駕駛人士切勿以身試法，並會繼續加強執法打擊非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。