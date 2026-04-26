有片｜鑽石山站眼鏡漢與情侶爭執　猛推兩人落地　兩推男方撞牆

網上瘋傳兩段影片，人來人往的港鐵鑽石山站大堂，一對情侶接連遭一名藍衫漢猛力推落地，動手後施然離去，有兩名熱心途人協助攔截：「你打人唔啱喎！」並稱已報警處理，惟藍衫漢停留數秒便轉身離去，又激動大叫。



另一段影片可見，藍衫漢與紋身男對峙，紋身男高呼：「你打我咪得囉！你𠵱家打女人呀！」期間指向站在一旁的女友，當時她彎腰揉搓小腿。兩人互相叫囂，藍衫漢怒吼並大力將紋身男推撞向牆柱：「我𠵱家睇你唔順眼呀......你條女多嘴呀！」紋身男亦大叫：「大家見到啦，佢郁手呀！」片中提及，兩人疑落車時起爭執，藍衫男怒極第二度出手將對方推向牆柱，女伴即再喝令：「喂，你唔好再郁手郁腳啦喎！」有途人見狀上前制止，藍衣男走遠，稱會請召職員協助，影片就此結束。



涉事藍衫漢與背身紋身男，在港鐵鑽石山站大堂爭執，有途人好言相勸。（Threads / jellyfish 影片截圖）

警方表示，今日（26日）中午12時45分，接獲一名姓樊男子（33歲）報案，指與姓陳女友（31歲）於港鐵鑽石山站大堂轉車，期間一名姓余男子（41歲）情緒激動大聲吆喝。樊男擔心對方發難施襲，遂報警求助。人員接報到場，經調查後相信無人打鬥，亦無人受傷。案件列作「糾紛」處理。

+ 1

藍衫漢與情侶爭執後，大力猛推女子落地。（Threads / jellyfish 影片截圖）