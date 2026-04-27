鑽石山站眼鏡漢推情侶落地　原同意和解　情侶再追究到醫院驗傷

社交平台瘋傳兩段影片，拍攝到昨日（26日）中午港鐵鑽石山站大堂，一對情侶接連遭一名藍衫漢猛力推落地，動手後施然離去，有途人則協助攔截：「你打人唔啱喎！」事件最終報警處理，但警察到場時雙方均表示沒有打交或襲擊，並同意解決糾紛。不過昨晚7時許該對情侶再到警署表示要追究事件，案件暫時交由黃大仙軍裝巡邏小隊第三隊跟進。



消息指，該對情侶在港鐵鑽石山站轉車時，見到一名藍衫漢大聲說話，於是勸對方說話細聲點，雙方因而發生爭執。期間藍衫漢情緒激動，報案人擔心受到襲擊，於是報警求助。警方到場後，沒有人表示有受傷，亦沒有發生打交或襲擊，雙方同意解決糾紛，並在警方的記事冊上簽名作實，然後各自離開現場。

不過直到昨晚7時許，該對情侶再到黃大仙警署表示要追究事件，二人隨後到伊利沙伯醫院求醫，等候傷勢報告再作跟進，案件暫時交由黃大仙軍裝巡邏小隊第三隊跟進。

涉事藍衫漢與背身紋身男，在港鐵鑽石山站大堂爭執，有途人好言相勸。（Threads / jellyfish 影片截圖）

從網上影片可見，當時港鐵鑽石山站大堂，有一對情侶接連遭一名藍衫漢猛力推落地，動手後施然離去，有途人則協助攔截：「你打人唔啱喎！」其後藍衫漢與紋身男對峙，紋身男高呼：「你打我咪得囉！你𠵱家打女人呀！」期間指向站在一旁的女友，當時她彎腰揉搓小腿。兩人互相叫囂，藍衫漢怒吼並大力將紋身男推撞向牆柱：「我𠵱家睇你唔順眼呀......你條女多嘴呀！」紋身男亦大叫：「大家見到啦，佢郁手呀！」片中提及，兩人疑落車時起爭執，藍衫男怒極第二度出手將對方推向牆柱，女伴即再喝令：「喂，你唔好再郁手郁腳啦喎！」有途人見狀上前制止，藍衣男走遠，稱會請召職員協助，影片就此結束。

警方表示，昨日（26日）中午12時45分，接獲一名姓范男子（33歲）報案，指與姓陳女友（31歲）於港鐵鑽石山站大堂轉車，期間一名姓余男子（41歲）情緒激動大聲吆喝。范男擔心對方發難施襲，遂報警求助。人員接報到場，經調查後相信無人打鬥，亦無人受傷。案件最初列作「糾紛」處理。

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藍衫漢與情侶爭執後，大力猛推女子落地。（Threads / jellyfish 影片截圖）