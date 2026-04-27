警破74毒品案搗3儲存倉檢$2600萬貨 拘120人最細僅12歲
警方在過去一個月進行反販毒行動，共偵破74宗毒品案件，拘捕120人，當中14人未成年，年紀最小一人更僅得12歲。警方指販毒集團利用Telegram等社交平台，以搵快錢且高回報為噱頭，以數百至1,000元作報酬引誘青少年犯罪。
毒品調查科行動組高級督察陳力豪陳述案情，指毒品調查科於3月29日至4月25日期間，聯同各個警區展開代號「沙鷗」的執法行動，針對販毒集團利用不同網上平台販賣危險藥物及相關產品的行為。行動期間，警方共偵破74宗毒品案件，拘捕78男42女，年齡介乎12歲至69歲，當中14人未成年。行動檢獲約53.7公斤危險藥物及第一部毒藥，市值約為2,600萬港元。
毒品調查科人員於網上巡邏時，發現兩個活躍於社交平台的群組，他們經常張貼售賣毒品的廣告。經過深入調查及分析後，人員鎖定分別位於尖沙咀、將軍澳、屯門的3個毒品儲存倉，以工廈、住宅及村屋作掩飾。
人員亦鎖定該兩個群組中，分別負責經營頻道、毒品儲存及毒品派送共5人的身份，於4月15日搗破上述3個毒品儲存倉，拘捕5名本地男女（26至35歲），並於其中一名被捕人的私家車上找到毒品，相信其利用私家車派送毒品，藉此逃避警方執法。
該次行動中共檢獲約1.7公斤大麻花、419粒大麻油煙彈、420克大麻精、大量四氫大麻酚（THC）及大麻二酚（CBD）產品，及791粒依托咪酯煙彈。警方相信行動已將販毒集團瓦解。被捕5人已被暫控「販運危險藥物」罪。
另外，有4宗案件涉及網上平台販毒，警方共拘捕23人，其中兩人未成年。
陳力豪指出，警方留意到部分被捕未成年人是被販毒集團招攬派送毒品，部分則是涉嫌管有含有液態尼古丁的電子煙類產品或依托咪酯煙彈，認為情況令人擔憂。警方呼籲不同持份者，包括家長、教師及同輩，一旦發現青少年有上述情況，應該及早介入，以免他們泥足深陷，不能自拔。警方嚴厲譴責販毒集團利用虛假言詞誘惑青少年、尤其未成年人，法庭就此類案件，往往在判刑時視利用未成年人犯案作為加刑因素。
警方會繼續採取情報主導的方式打擊所有販毒活動，包括透過互聯網或利用社交平台的販毒活動。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。市民切勿以身試法。