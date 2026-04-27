警破74毒品案搗3儲存倉檢$2600萬貨　拘120人最細僅12歲

警方在過去一個月進行反販毒行動，共偵破74宗毒品案件，拘捕120人，當中14人未成年，年紀最小一人更僅得12歲。警方指販毒集團利用Telegram等社交平台，以搵快錢且高回報為噱頭，以數百至1,000元作報酬引誘青少年犯罪。



警方針對販毒集團利用不同網上平台販賣危險藥物及相關產品的行為，共偵破74宗毒品案件。（翁鈺輝攝）

毒品調查科行動組高級督察陳力豪陳述案情，指毒品調查科於3月29日至4月25日期間，聯同各個警區展開代號「沙鷗」的執法行動，針對販毒集團利用不同網上平台販賣危險藥物及相關產品的行為。行動期間，警方共偵破74宗毒品案件，拘捕78男42女，年齡介乎12歲至69歲，當中14人未成年。行動檢獲約53.7公斤危險藥物及第一部毒藥，市值約為2,600萬港元。

警方針對販毒集團利用不同網上平台販賣危險藥物及相關產品的行為，共偵破74宗毒品案件。（翁鈺輝攝）

毒品調查科人員於網上巡邏時，發現兩個活躍於社交平台的群組，他們經常張貼售賣毒品的廣告。經過深入調查及分析後，人員鎖定分別位於尖沙咀、將軍澳、屯門的3個毒品儲存倉，以工廈、住宅及村屋作掩飾。

警方針對販毒集團利用不同網上平台販賣危險藥物及相關產品的行為，共偵破74宗毒品案件。（翁鈺輝攝）

人員亦鎖定該兩個群組中，分別負責經營頻道、毒品儲存及毒品派送共5人的身份，於4月15日搗破上述3個毒品儲存倉，拘捕5名本地男女（26至35歲），並於其中一名被捕人的私家車上找到毒品，相信其利用私家車派送毒品，藉此逃避警方執法。

該次行動中共檢獲約1.7公斤大麻花、419粒大麻油煙彈、420克大麻精、大量四氫大麻酚（THC）及大麻二酚（CBD）產品，及791粒依托咪酯煙彈。警方相信行動已將販毒集團瓦解。被捕5人已被暫控「販運危險藥物」罪。

另外，有4宗案件涉及網上平台販毒，警方共拘捕23人，其中兩人未成年。

警方針對販毒集團利用不同網上平台販賣危險藥物及相關產品的行為，共偵破74宗毒品案件。（翁鈺輝攝）

陳力豪指出，警方留意到部分被捕未成年人是被販毒集團招攬派送毒品，部分則是涉嫌管有含有液態尼古丁的電子煙類產品或依托咪酯煙彈，認為情況令人擔憂。警方呼籲不同持份者，包括家長、教師及同輩，一旦發現青少年有上述情況，應該及早介入，以免他們泥足深陷，不能自拔。警方嚴厲譴責販毒集團利用虛假言詞誘惑青少年、尤其未成年人，法庭就此類案件，往往在判刑時視利用未成年人犯案作為加刑因素。

警方會繼續採取情報主導的方式打擊所有販毒活動，包括透過互聯網或利用社交平台的販毒活動。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。市民切勿以身試法。