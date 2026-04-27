警佐敦道搗劏房製毒場拘無業婦　檢$60萬毒品包括依托咪酯原材料

油尖警區特別職務隊今日（27日）在佐敦道與德興街交界一大廈「劏房」附近埋伏，其後持法庭搜查令入內搜查，檢獲約30克懷疑霹靂可卡因、約30克懷疑「冰」毒、約2公升懷疑依托咪酯（前稱太空油）液體及大量可用於製造依托咪酯的原材料；毒品的總市值估計約60萬元。



行動中，一名43歲女子被捕，她報稱無業，將被控兩項「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪，本周三（29日）在九龍城裁判法院提堂；案件仍在調查中。據了解，被捕女子並非收酬，而是自己製毒售賣；涉案現場為100呎的「劏房」單位，內有床位及廁所，相信運作約3個月。



油尖警區特別職務隊今日（27日）在佐敦道與德興街交界搗破一日「劏房」製毒場，拘捕一名43歲本地女子。（左朗星攝）

油尖警區特別職務隊督察麥啟添稱，警方成功搗破一個製毒集團，並提醒市民，製毒過程中會釋放異常氣味，包括汽油味及酸味。若市民有任何懷疑，請立即通知警方。

在此案中，警方有理由相信被捕人利用人煙稠密地區的分租單位進行掩飾，企圖以此逃避警方的調查。然而，警方最終仍成功識破並搗破該販毒集團，切斷了相關的毒品供應鏈。

警方重申，製毒及販運危險藥物均屬極嚴重罪行。一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰500萬港元。