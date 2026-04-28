有片｜太古城貨車尾板全開行車變「馬路炸彈」　尾隨車狂響咹示警

網上流傳一則影片，一輛密斗貨車在載滿大型貨物下，尾板全開沿太古城道東行往英皇道方向行駛，現場不斷傳出響號聲。目擊者指，「後邊架貨車係咁提佢砵砵砵」，惟涉事車輛繼續往上斜方向駛去，未知後續如何。



片段引起網民熱議，紛紛批評涉事貨車為「馬路炸彈」、「如有意外塊尾板害死人」。



翻查資料，2024年11月6日，曾有一名司機於上環駕駛一輛輕型貨車，在打開尾板的情況下行駛，險象環生。港島總區交通部交通調查組人員其後主動展開調查，以涉嫌「危險駕駛」拘捕一名時年47歲本地男子。

西營盤一輛貨車打開尾板行車，警方以涉嫌危險駕駛拘捕一名男子。（讀者提供影片截圖）

此外，元朗於去年7月31日，亦有一輛密斗貨車化身為「拖車」，尾板半開，夾着一輛呈「倒豎蔥」的私家車駛走，引起熱議，指「架車好似俾人吞緊落肚」。新界北總區交通調查隊經調查後，亦票控一名48歲姓謝本地男司機，涉嫌「駕駛危險車輛」。