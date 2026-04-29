跨部門東九龍打擊非法勞工　10男女被捕

警方表示，東九龍總區包括機動部隊、衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區及將軍澳警區人員，聯同入境事務處，本周三（29日）展開代號名為「冠軍」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍總區多個罪案黑點，共拘捕10人。



執法部門展開拘捕行動。（警方提供）

行動中，4名男子及6名女子，年齡介乎29歲至58歲，涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆他人違反逗留條件」、「行使虛假文書」及「逾期居留」等罪名被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

據了解，被捕10人中，有5名內地女子持雙程證到港、2名涉案男子來自緬甸，同持本港身份證；各有1名被捕男子分別來自印度和印尼，持本港身份證和護照，餘下1名被捕人是本地女子。

執法部門展開拘捕行動。（警方提供）

根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，任何非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士，均不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。另外，僱主若僱用不可合法受僱的人士，而該人士屬非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人士、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。

執法部門展開拘捕行動。（警方提供）

警方會繼續與相關部門保持緊密合作，採取果斷執法行動，嚴厲打擊非法勞工活動，僱主切勿以身試法。