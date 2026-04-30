黃金周前夕警西貢放蛇打擊黑的　2司機被捕　2司機遭票控

警方表示，東九龍總區交通部本周四（30日）在西貢一帶進行代號「駒始」的行動，於五一黃金周假期前夕，打擊的士濫收車資等違法行為。警方派員喬裝乘客，拘捕2名本地男子，年齡分別43歲及66歲，分別涉嫌「濫收車資」、「沒有展示的士司機證於證件架上」及「沒有展示的士計程錶指示器」。初步調查顯示，被捕人未有按計程錶收費，最終收取約300元及540元，較原定車資高出約2倍。所有涉案的士已被扣留作進一步檢驗。



警方拖走涉案的士。（警方提供）

另外，警員發現2輛市區的士於的士站內掛上「暫停載客」牌及停泊在站內最前位置，經調查後，2名年齡分別50歲及32歲的士司機因「違反在的士站的行為」被票控，而其中一輛的士因有殘缺，亦被拖走作檢驗。

警方拖走涉案的士。（警方提供）

警方稱，高度重視的士濫收車資案件，今年2月農曆新年期間，在東壩的相關執法行動中，有7名被捕司機已被定罪，各被判罰款3,000至6,000元，並在的士違例記分制度下被扣10分。

根據香港法例，濫收車資一經定罪，首次定罪最高可被判入獄6個月及罰款1萬元。警方會繼續果斷執法，打擊相關的士違法行為，以保障市民及旅客的權益，維護香港的國際形象，提醒各駕駛人士切勿以身試法。