宏福苑上樓｜未上樓提收購　居民質疑如「城下之盟」

大埔宏福苑災民繼續上樓執拾，今日（2日）是宏泰閣及宏盛閣的居民，其中宏盛閣居民是首日上樓。宏盛閣居民梁先生入住20多年，他質疑當局在居民未知單位情況下提出售業權的建議，是「城下之盟，硬食」並不合理，希望當局再作考慮。



宏盛閣梁先生不解政府在居民上樓前建議收購。（黃偉民攝）

梁生自小便住在宏福苑，對此地充滿感情，惟大火後要遷出大埔區。對於政府對宏福苑收購業權的安排，梁生感到不解：「我都唔知單位內情況係點，有幾多嘢拎都唔知，應該要俾我哋睇單位情況再作考慮。」

據他了解，其單位狀態正常，今日希望可以收拾一些日用品，例如衣服及電腦等：「盡量拎，大件就拎唔到。」他相信今次未能帶走家電，會申請再次上樓。

早前政府提到要花10億元收購未被大火波及的宏志閣，梁生質疑復修宏志閣需要數千萬，為何卻希望收購？他說：「點解要額外比10億，用公帑，納稅人嘅錢去收購？」他認為宏建閣只有一個單位嚴重受損，卻與受損最嚴重的宏昌閣一同清拆，「復修可能唔需要咁多錢，但係你就用大家納稅人辛苦錢去做呢件事。我覺得未必係最合適方法，政府可以諗下係唔係真係拆。」

宏盛閣陳先生表示主要取回文件和有用的東西，但相信3小時不足夠，已經向社工申請再上樓。（黃偉民攝）

家住宏盛閣2樓的陳先生，今日偕妻女共四人上樓。他表示主要取回文件和有用的東西，但相信3小時不足夠，已經向社工申請再上樓。

陳先生坦言以平常心上樓：「冇咩大感覺，係可惜，咁遲先有安排。」較早前他協助住宏新閣的岳母上樓：「返過嚟（宏福苑）上過去，（宏新閣單位）樓層高啲，情況差啲。」

陳先生坦言未確定將來的路向：「現時政府提出嘅都唔係我哋心目中嘅選項…所謂嘅安排好多都唔適合我哋居民，數量應該亦唔多…我估大部份居民6月30號前都未必做到決定。」他指至今未有收到當局詳細的資料。

他續說，居民之間的群組有統計，但同政府反應後未獲取用，表示要書面通知。他希望召開業主大會：「要政府同我哋居民多啲溝通，唔好估來估去。」

住在宏盛閣43年的的譚女士今日火速完成上樓收拾，帶走了衣服及電器等，她說：「早搞掂早啲走」。譚女士上星期已到宏福苑視察情況，今日帶同手推車及環保袋。她已申請再上樓：「佢俾就上。」