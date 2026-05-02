深水灣壽山村道獨立屋遇竊　門窗打開損毀　失值逾$140萬名錶現金

今日（2日）上午10時11分，警方接報深水灣壽山村道26號Orchid Hill一幢獨立屋發生爆竊案。單位的女傭報案稱，樓層有門打開、窗破爛，房間有搜掠痕迹。警員接報到場調查，經初步點算，相信獨立屋內有10隻共值約100萬港元的手錶、共值約40萬港元的外幣及港幣現金，但實際損失仍有待進一步點算。案件交由西區警區重案組跟進，暫未有人被捕。



警方在壽山村道獨立屋調查爆竊案。

據了解，涉事獨立屋的業主夫婦正在外遊，大宅由3名外傭看管，外傭昨晚約9時曾檢查全屋，並未見有異樣，並已鎖好所有櫃門。惟至今早約8時，外傭發現大宅的門及後門鐵閘被打開，鐵即上更插有非原裝門匙，屋內多層有搜掠痕跡，於是報案；現場地面下遺有爆竊工具。

現場消息稱，遇竊毗鄰的獨立屋現為空置，有工人留下的食物和工具。警方正調查賊人是否從此屋爬去涉事獨立屋爆竊。

警方在壽山村道獨立屋調查爆竊案。

資料顯示，Orchid Hill（香蘭別墅/蘭苑）位於壽臣山壽山村道26號，入伙日期由1977年9月開始，由7座樓宇/洋房組成，共9個單位，實用面積由1,467呎至2,908呎。

Orchid Hill的交投不多，最近一宗已經是2021年6月，香港「造船大王」、中華造船廠創辦人王華生的長子王敏剛，2019年去世，其持有的南區壽山村道獨立別墅，以1.48億元易手。

警方在壽山村道獨立屋調查爆竊案。