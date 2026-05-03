警飛鵝山打擊毒品　沿途設路障、用無人機高空巡視

警方連日於飛鵝山觀景台一帶採取反毒品巡邏及宣傳行動。行動期間，警方在夜間及深夜時分，在通往飛鵝山的沿途路段設置路障檢查車輛，並針對該處高風險地點加強巡邏。



此外，警方使用無人機高空廣播及巡視，以打擊違法行為；同時向在場人士派發宣傳單張，提醒大眾切勿以身試法。警方呼籲市民，如發現任何違法行為，請主動聯絡警方，共建無毒社區。



警方飛鵝山持續進行反毒品巡邏與宣傳警方連日於飛鵝山觀景台一帶採取反毒品巡邏及宣傳行動。（警方提供圖片）

警方飛鵝山持續進行反毒品巡邏與宣傳警方連日於飛鵝山觀景台一帶採取反毒品巡邏及宣傳行動。（警方提供圖片）

警方飛鵝山持續進行反毒品巡邏與宣傳警方連日於飛鵝山觀景台一帶採取反毒品巡邏及宣傳行動。（警方提供圖片）

警方飛鵝山持續進行反毒品巡邏與宣傳警方連日於飛鵝山觀景台一帶採取反毒品巡邏及宣傳行動。（警方提供圖片）

警方飛鵝山持續進行反毒品巡邏與宣傳警方連日於飛鵝山觀景台一帶採取反毒品巡邏及宣傳行動。（警方提供圖片）

警方飛鵝山持續進行反毒品巡邏與宣傳警方連日於飛鵝山觀景台一帶採取反毒品巡邏及宣傳行動。（警方提供圖片）

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