機場海關連續兩日拘3男旅客　手提行李內共檢$830萬海洛英大麻花

海關昨日及今日（2及3日）在機場接連偵破3宗旅客販毒案，共檢獲約11.6公斤懷疑海洛英及約6公斤懷疑大麻花，估計市值共約830萬元，並拘捕3名男子，他們已各被控以一項販運危險藥物罪，明日（4日）在西九龍裁判法院提堂。



第三宗案件的29歲男旅客，手提行李內發現約4.6公斤懷疑海洛英，估計市值共約280萬元。（海關圖片）

首宗案件涉及一名昨日從馬來西亞吉隆坡飛抵香港的52歲男旅客，手提行李內被發現約7公斤懷疑海洛英，估計市值共約430萬元。

第二宗案件則有一名31歲男旅客昨日從泰國曼谷飛抵本港，手提行李內發現約6公斤懷疑大麻花，估計市值共約120萬元。

第三宗案件發生於今日，一名29歲男旅客今日從馬來西亞檳城飛抵香港，手提行李內發現約4.6公斤懷疑海洛英，估計市值共約280萬元。

第二宗案件的31歲男旅客，手提行李內發現約6公斤懷疑大麻花，估計市值共約120萬元。（海關圖片）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。