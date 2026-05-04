灣仔酒店外籍婦墮樓亡　七旬婦被砸中昏迷　6人被玻璃碎濺中受傷

灣仔有人墮樓。今日（4日）早上8時59分，警方接獲皇后大道東246號一酒店的職員報案指，一名女子倒卧在大堂，懷疑從高處墮下。警員接報到場調查，發現一名69歲外籍女子墮從天台墮下，懷疑壓毀酒店一天花玻璃及砸傷一名74歲女子，另外兩對母子及兩名女子亦被玻璃碎片濺中受傷。



墮樓女子當場證實不治；被砸中的女子昏迷被送往瑪麗醫院救治；另外6名傷者則清醒被送往律敦治醫院治理。警方在現場沒有檢獲遺書，死者死因仍有待驗屍後確定。



現場消息指，該名外籍女子由酒店天台泳池墮下，壓傷樓下酒店大堂另一名女子。據了解，死者為酒店住客，持美國護照。7名傷者事發時均正在辦理退房，當中被壓中的74歲姓林本地女子身體多處受傷、其77歲胞姊頭部受傷，兩人均非酒店住客，而是正在為持美國護照的89歲女性友人辦理退房手續，該名友人頭及腳受傷；另外，一對分別40歲和10歲的持雙程證內地母子則手部受傷，另一對分別41歲及8歲、同樣持雙程證的內地母子則分別手腳及耳受傷。

警方接報指有一名女子從酒店高處墮下。（Johnny Fung圖片）

一名女途人被玻璃碎濺傷，頭部經包紮後送院治理。（馬耀文攝）

消防員升起雲梯救援。（馬耀文攝）

消防員升起雲梯救援。（馬耀文攝）

另有4人懷疑被玻璃碎片濺中受傷，酒店職員用白布圍著地下玻璃門。 （馬耀文攝）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！