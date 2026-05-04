灣仔酒店外籍婦墮樓亡 七旬婦被砸中昏迷 6人被玻璃碎濺中受傷
撰文：凌逸德
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灣仔有人墮樓。今日（4日）早上8時59分，警方接獲皇后大道東246號一酒店的職員報案指，一名女子倒卧在大堂，懷疑從高處墮下。警員接報到場調查，發現一名69歲外籍女子墮從天台墮下，懷疑壓毀酒店一天花玻璃及砸傷一名74歲女子，另外兩對母子及兩名女子亦被玻璃碎片濺中受傷。
墮樓女子當場證實不治；被砸中的女子昏迷被送往瑪麗醫院救治；另外6名傷者則清醒被送往律敦治醫院治理。警方在現場沒有檢獲遺書，死者死因仍有待驗屍後確定。
現場消息指，該名外籍女子由酒店天台泳池墮下，壓傷樓下酒店大堂另一名女子。據了解，死者為酒店住客，持美國護照。7名傷者事發時均正在辦理退房，當中被壓中的74歲姓林本地女子身體多處受傷、其77歲胞姊頭部受傷，兩人均非酒店住客，而是正在為持美國護照的89歲女性友人辦理退房手續，該名友人頭及腳受傷；另外，一對分別40歲和10歲的持雙程證內地母子則手部受傷，另一對分別41歲及8歲、同樣持雙程證的內地母子則分別手腳及耳受傷。
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