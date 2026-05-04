港珠澳口岸私家車奪命車禍｜夫婦被困　妻傷重不治　夫涉危駕被捕

周一（4日）清晨4時許，港珠澳大橋香港口岸附近，有一輛私家車失控撞向多個交通錐及檢查亭後翻側，車上一對六旬夫婦被困，62歲姓楊女乘客昏迷不醒，送院不治；67歲姓苗男司機雖傷勢不輕，但幸仍清醒，他涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。



被困車內的夫婦由消防及救護員救出，其中女乘客心跳呼吸疲弱，須施以心外壓搶救，繼而送往瑪嘉烈醫院。惟延至清晨6時16分，證實不治；至於男司機事後亦套上頭箍送院治理。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

涉事私家車車頭嚴重變形，被拖車拖走。（John Tong圖片）

涉事私家車撞向檢查亭後翻側，兩人被困車內。(陳永武攝)

涉事私家車撞向檢查亭。（Sam Kwong／馬路的事討論區）

警方凌晨4時41分接獲報案，指一名67歲男子駕駛一輛載有一名62歲女乘客的私家車沿港珠澳大橋往香港方向行駛，當駛至近順環路80號時，懷疑失控撞向多個交通錐及一檢查亭後翻側。

私家車司機及乘客被困車內，由消防救出。該名男司機手腳受傷，而女乘客則全身多處受傷，二人分別清醒及昏迷被送往瑪嘉烈醫院治理。該名女乘客其後於上午6時16分被證實死亡。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 1446與調查人員聯絡。

現場為港珠澳大橋香港口岸通關廣場。據了解，涉事私家車由內地返港，當途至香港口岸通關廣場時，突然失控撞向10號檢查亭，全車應聲向右翻側。警方初步為司機進行酒精測試，證實為0度並無飲酒。

女乘客被困昏迷，由救護車送院搶救，期間救護員須施以心外壓。(李家傑攝)

根據運輸署資料，港珠澳大橋勞動節假期期間，小型客車免費通行。今年免費時間為由2026年5月1日零時零分、至2026年5月5日晚上11時59分期間。包括司機共7座位或以下的車輛，往返香港及珠海或澳門，毋須繳付150元人民幣通行費。

男司機由救護車送院治理。(李家傑攝)

涉事私家車撞向通關廣場檢查亭翻側，車上兩夫婦被困。(陳永武攝)

涉事私家車撞向通關廣場檢查亭翻側，車上兩夫婦被困。(陳永武攝)

涉事私家車撞向通關廣場檢查亭翻側，車上兩夫婦被困。(陳永武攝)