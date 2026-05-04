落馬洲2男共藏逾5000支私煙被判監罰款　有人綁於背上明顯凸起

落馬洲支線管制站昨日（3日）先後有兩名入境旅客，因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（4日）在粉嶺裁判法院被判監及罰款。



涉案60歲抵港男旅客，身上檢獲1,781支私煙；圖片可見他藏於背上，明顯凸起。（海關圖片）

關員昨日於落馬洲支線管制站，截查一名60歲抵港男旅客，在其身上檢獲1,781支私煙，估計市值約7,300元，應課稅值約5,800元。他隨即被捕，今日被法院判處監禁4星期及罰款1,000元。海關圖片可見，涉案男子將私煙藏於背後，有明顯凸起異物。

同日，關員亦在同一管制站截查一名43歲抵港男旅客及其同行兒童，發現他利用其個人及同行兒童所攜帶的背包，收藏3,381支私煙，估計市值約1.3萬元，應課稅值約1.1萬元。他被捕後，今日被法院判處監禁8星期及罰款1,000元。

涉案43歲抵港男旅客，身上檢獲3,381支私煙；圖片可見他藏於背囊內。（海關圖片）

海關對判刑表示歡迎，反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁，而刑罰具阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性，市民切勿以身試法。

海關提醒市民，根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。