浪琴園意外｜26歲男換鋼纜墮𨋢槽亡　屋苑停相關換𨋢工程配合調查

赤柱大潭道38號浪琴園發生奪命工業意外，一名26歲男工人在第4座更換升降機鋼纜期間，懷疑從高處墮下被困𨋢槽，頭部重創，當場死亡。警方正調查事件；工業傷亡權益會指，死者入職4年，從8樓墮下，正了解及跟進事件。



浪琴園服務處回覆《香港01》查詢表示，相關升降機更換工程將會暫停，以配合相關政府部門調查。



赤柱大潭道浪琴園發生工業意外，一名男工維修升降機時懷疑從高處墮下重創，當場死亡。（陳浩然攝）

對於有負責升降機更換工程的工人離世，浪琴園服務處表示致以深切哀悼，並向其家屬致予最深切的慰問。

服務處指出，事發地點屬升降機工程工地範圍，有關工地的安全措施均由承辦商負責安排。服務處正全力配合相關政府部門調查事件；為配合有關調查工作，相關升降機更換工程將會暫停，並已責成承辦商就事件提交詳細報告。

赤柱大潭道浪琴園發生工業意外，一名男工維修升降機時懷疑從高處墮下重創，當場死亡。（陳浩然攝）

勞聯職業安全及健康推廣委員會稱，對事件深感難過，並向家屬致以深切慰問。委員會指，今次悲劇再次揭示升降機維修及高空工作存在風險，促請業界應加強審視現行安全評估、監督及工作程序，降低工作風險，並呼籲業界及監管機構正視以下3項關鍵安全要素：

1. 工作前安全評估：維修承辦商及物業管理公司必須在開工前，就升降機槽內工作平台結構、防墮裝置等做好風險評估。針對舊式升降機、舊式住宅及非標準設計的機槽，應額外評估安全風險。

2. 應做好現場安全監督：不論是在高處或密閉空間工作，最好要有專責安全監督，查看安全帶等防墮措施是否到位、有無違規改動設備等。在升降機槽內任何離地超過2米的工作，工人必須佩戴全身式安全帶，並將掛安全繩繫於穩固點，而非繫於工作台或升降機結構本身，以免工作台坍塌或移動時一同墮下。

3. 嚴肅追究責任：若調查發現涉及人為疏忽或違反《職業安全及健康條例》，必須嚴肅追究。